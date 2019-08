Trovato senza vita nell’auto, mistero sulla Casarano-Ugento

Morto per un colpo di pistola alla tempia. È questa l’unica certezza sul giallo che si è consumato sulla strada che collega Ugento a Casarano, dove il corpo senza vita di un 27enne albanese, Serxhio Veizi, è stato ritrovato a bordo della sua auto, una Volkswagen Polo grigia, parcheggiata su una piazzola di sosta della statale 274. Accanto al corpo riverso sul sedile passeggero, pieno di sangue, c’era anche l’arma.

Si tratta di un suicidio o di un omicidio? Impossibile, almeno per il momento, dirlo. Sono ancora in corso le indagini degli agenti del Commissariato di Taurisano, guidati dal vice-questore Federico, cui toccherà il compito di capire se si sia trattato di un gesto estremo del 27enne, residente in provincia di Bari, che ha voluto mettere fine alla sua vita o se sia stato qualcun altro ad aprire il fuoco. Molti i punti oscuri della vicenda. Dalla segnalazione giunta al 113 che ha permesso di ritrovare la vettura, al passato del ragazzo, noto per alcuni precedenti legati al mondo della droga, alla pistola trovata in macchina. Perché l’assassino avrebbe dovuto lasciarla?

Del ritrovamento, è stato informato anche il Pubblico Ministero, Donatella Palumbo.