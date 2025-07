Le istituzioni in prima linea nel contrasto all’abusivismo commerciale ed alla contraffazione

Un pacchetto di misure per contrastare la criminalità ed i fenomeni di abusivismo commerciale e contraffazione è stato varato nella mattinata di ieri, nell’ambito della seduta di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alla stagione estiva, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e del Presidente della Provincia Stefano Minerva.

A partire dai prossimi giorni e per tutta la stagione estiva 2025, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto e Polizie Locali delle località a maggior richiamo turistico lavoreranno in sinergia per garantire la legalità, tutelare i consumatori e salvaguardare l’economia locale.

I controlli saranno mirati alle aree più frequentate da turisti e residenti, come spiagge, lungomare, mercati e zone adiacenti ai flussi turistici. Saranno istituiti presidi fissi e pattugliamenti dinamici per un’azione più efficace e tempestiva contro ogni forma di illegalità.

Lo scopo è quello di implementare le sinergie tese ad eradicare un fenomeno, che spesso alimenta le casse della criminalità organizzata, arreca nocumento al bilancio statale e mette a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini. Prodotti contraffatti, spesso privi dei controlli e delle certificazioni necessarie, possono essere infatti estremamente pericolosi, specialmente se si tratta di giocattoli, cosmetici o alimenti.

Per tali motivi, questa Prefettura ha predisposto l’unito vademecum informativo che, con l’ausilio delle Associazioni di categoria, sarà distribuito capillarmente negli esercizi commerciali, negli uffici comunali e nei punti di maggiore afflusso turistico. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e turisti non solo sui pericoli per la salute legati all’acquisto di prodotti non conformi, ma anche sulle sanzioni previste dalla legge anche per gli acquirenti finali. Acquistare da venditori non autorizzati o merce contraffatta può comportare multe salate, che possono variare da 100 a 7.000 euro.

La Prefettura di Lecce rinnova il suo appello a tutti i cittadini e i turisti affinché collaborino attivamente. Segnalare episodi di abusivismo o contraffazione alle Forze dell’Ordine (anche tramite i numeri di emergenza 112 e 113) è un gesto di responsabilità civile. Solo con l’impegno di tutti sarà possibile assicurare una serena e sicura fruizione del litorale salentino, garantendo il rispetto delle regole e la legalità a beneficio dell’intera comunità.