Coronavirus, 876 positivi in Puglia. Caccia ai casi sospetti tra i passeggeri tornati dalla Gran Bretagna

Sono 1215 i passeggeri che sono arrivati in Puglia, negli ultimi quattordici giorni, con voli diretti dalla Gran Bretagna: 746 hanno fatto scalo all’Aeroporto di Bari, 469 sono atterrati a Brindisi. Ognuno di loro dovrà sottoporsi al tampone per escludere la variante inglese del Covid19 che sta tenendo con il fiato sospeso tutta l’Italia. Non si tratta, come confermato dagli esperti, di un virus più letale, ma più contagioso sì.

Per questo, è partita la caccia ai casi sospetti, due in Puglia come confermato dall’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. Dopo essere risultati positivi al Coronavirus, la parola ora passa all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per il sequenziamento utile ad identificare la nuova variante. «Si tratta di una indagine complessa, i cui risultati possono richiedere diversi giorni» ha spiegato.

«L’evoluzione genetica virale, nel corso della pandemia, è un evento naturale. Ciò non implica necessariamente che le nuove varianti si associno ad un aumento della gravità della malattia o ad una riduzione dell’efficacia della vaccinazione, ma certamente è un aspetto da monitorare continuamente» ha chiarito Antonio Fasanella, direttore generale del centro al quale la Regione Puglia, sin dall’inizio dell’emergenza, ha affidato il compito di effettuare il monitoraggio genetico dei virus Sars Cov2. «La nostra regione è seconda in Italia, dopo la Lombardia, come numero di ceppi virali sequenziati (quasi 200) e al momento non è stato osservato alcun virus con mutazioni riferibili a quelle della variante inglese».

Il bollettino

Certo, una doccia fredda nel momento in cui i numeri sembravano incoraggianti. Secondo il bollettino epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della salute Vito Montinaro, su 10.420 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 876 casi positivi: 340 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia BAT, 150 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 199 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 35 decessi: 6 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 974.063 test. 26.726 sono i pazienti guariti. 53.292 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 82.263, così suddivisi:

31.667 nella Provincia di Bari

9.485 nella Provincia di Bat

5.992 nella Provincia di Brindisi

18.216 nella Provincia di Foggia

6.445 nella Provincia di Lecce

9.915 nella Provincia di Taranto

470 attribuiti a residenti fuori regione

73 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

