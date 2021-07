Vasto incendio a Baia Verde: divampano le fiamme e la paura tra residenti e turisti

Un incendio di grosse dimensioni è in corso in questo momento a Baia Verde, non lontano dalle spiagge gallipoline e dalla strada statale Lecce-Leuca. Il fuoco sta divampando da qualche ora e i vigili del fuoco, con l’aiuto delle forze dell’ordine, stanno lavorando per riuscire a domare le fiamme e deviare il traffico della statale.

Paura tra i turisti, il fumo alto raggiunge la statale

Il fumo è visibile anche a molti chilometri di distanza e imperversa sulla località turistica gallipolina.

Al momento sembra, comunque, che la direzione del vento sia diretta nell’entroterra e avrebbe in questo modo scongiurato il coinvolgimento delle spiagge e delle relative strutture balneari, dove si trovano i bagnanti.

Il problema tuttavia rimane dalla parte della statale allo svincolo per l’uscita di Baia Verde, dove i servizi di polizia locale sono attualmente al lavoro, per cercare di deviare il traffico in una zona dove il fumo non ha agito.