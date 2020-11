Fermato al volante di un veicolo radiato e non solo. Un controllo della Polizia Locale di Martano diventa un’indagine della Procura

Un normale controllo della Polizia Locale di Martano non solo è costato caro ad un automobilista – multato e finito nei guai dopo essere stato sorpreso al volante di un veicolo radiato da sei anni e con targhe appartenenti ad un’altra auto – ma è diventato un’indagine della Procura che ha superato i confini nazionali. Per capire cosa è accaduto, bisogna andare con ordine. Tutto è cominciato durante i controlli di routine del territorio – importanti anche per verificare il rispetto delle regole imposte per evitare la diffusione del Coronavirus – quando la pattuglia composta dal Comandante Alessandra Fazzi e dall’assistente Gianluca Campa ha fermato un veicolo straniero condotto da un cittadino residente in Italia.

Sanzionato ex art. 93 del Codice della Stada, gli agenti hanno proceduto al ritiro del documento di circolazione, trasmissio all’ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio.

Il Comando di Polizia Locale di Martano – con il contributo del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso, della Sezione dei falsi documentali del Reparto Radiomobile di Milano e della locale Stazione dei Carabinieri – ha scoperto che la carta di circolazione risultata falsa, che il veicolo era stato cancellato dall’archivio nazionale e quindi radiato, con conseguente denuncia a carico del trasgressore e che le targhe erano intestate ad un altro veicolo, anch’esso radiato.

A quel punto è scattata la confisca del mezzo che aveva percorso oltre 2mila km, in barba al provvedimento di sequestro irrogato. L’operazione partita dalla Polizia Locale di Martano ha dato il via ad un’indagine della locale Procura, estendendosi oltre i confini del territorio nazionale.