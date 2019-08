Il vento da Nord spazza le spiagge del Salento, attenzione ai divieti di balneazione e non rischiate la vita

Il mare di ferragosto quest’anno è da bandiera rossa. I forti venti da Nord che si sono levati dal mezzogiorno di ieri hanno messo fine alla bonaccia dei giorni scorsi e anche un po’ alla calura.

Proprio ieri le onde che si sono alzate nel giro di qualche ora sul mare Adriatico, hanno fatto registrare le prime difficoltà.

L’ S.O.S. è partito intorno alle 13 da Torre Rinalda dove a largo un sub risultava disperso in mare. La Capitaneria di Porto ha allertato il servizio a cura della Società Nazionale Salvamento, sezione di Lecce, che dalla scorsa settimana è attivo gratuitamente sulla spiaggia di Torre Chianca.

Gli operatori, Michael Mazzeo e Micaela Colucci, sono partiti dal lido Sanbasilide a bordo di una idromoto, sfidando le onde insidiose di un mare molto agitato.

Se pur a fatica, i soccorritori hanno raggiunto l’uomo disperso, che si trovava in difficoltà a 250 metri dalla costa. Una volta raggiunto, il sub è stato caricato sulla barella e condotto in spiaggia dove ad attenderlo c’erano gli uomini della Capitaneria.

Si tratta del terzo recupero in una settimana da parte degli operatori del servizio gratuito di primo soccorso nato allo scopo di rafforzare il pattugliamento per la sicurezza in mare sulle coste salentine.

Emergenze come questa, potrebbero verificarsi ancora nella giornata di oggi. I bagnanti, infatti, che in gran numero si stanno riversando sulle nostre bellissime coste, sono invitati a rispettare le indicazioni degli operatori di salvataggio ed evitare di tuffarsi tra onde pericolose che possono portare tanto a largo da dare serie difficoltà nel far ritorno sulla terraferma.

Ovunque i mari sono mossi, basta fare un giro sui siti web specializzati, in particolare il mare Adriatico e non fidatevi troppo del detto in base al quale in Salento c’è sempre un angolo in cui fare il bagno. Occorre mettere in guardia anche i turisti, magari meno avvezzi alle insidie delle acque molto mosse.

Dalla prossima settimana il servizio di soccorso si sposterà presso il Lido York di San Cataldo e gli operatori potranno essere contattati al numero 3277396404.

Il numero per le emergenze in mare, ricordiamo, è sempre 1530.