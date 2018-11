Incursione nella sede del Movimento 5 Stelle, lancio di uova di vernice nera e di volantini No Tap

Ignoti hanno fatto incursione nella sede del Movimento 5 Stelle, mentre era in atto in atto una riunione per la presentazione di prossimi eventi.

Come si può vedere nel video postato in diretta su Facebook dal consigliere pentastellato, Fabio Valente, in più d’uno sono penetrati all’improvviso nei locali ed hanno lanciato uova di vernice nera contro i muri e il pavimento.

Gli sconosciuti hanno anche lanciato volantini No Tap che sono rimasti disseminati ovunque. I presenti hanno subito chiamato la Questura e gli agenti sono giunti a stretto giro per avviare le indagini.

Certo, le tensioni che ruotano intorno alla questione Tap non sono poche nell’ultimo periodo, anche a seguito delle contestazioni emerse contro le dichiarazioni della Ministra per il Sud Barbara Lezzi.