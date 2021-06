Taviano, i Vigili del Fuoco salvano un gattino da morte certa: era caduto in un pozzo

Ha rischiato grosso un povero gatto impaurito, rimasto intrappolato in un pozzo fino a quando, per fortuna, non è stato salvato. Sono stati i Vigili del Fuoco a salvare l’animale da morte certo con un intervento tempestivo cha ha risparmiato il peggio al micio.

È successo nelle scorse ore, nella zona vicinale Paduli, nella periferia di Taviano. Ad attirare l’attenzione di una signora verso un pozzo sono stati i miagolii insistenti del gatto rimasto senza via di uscita. La signora ha prontamente chiamato la Polizia Locale che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Gallipoli.

Giunti sul posto, gli uomini in divisa hanno messo in sicurezza la zona e hanno strappato il gatto ad una fine terribile. Ora l’animale si trova in osservazione presso la locale clinica veterinaria che sta prestando le prime cure al povero animale.

Non è questo l’unico caso di intervento dei Vigili del Fuoco in settimana: solo pochi giorni fa, infatti, un altro gatto era stato salvato dagli uomini in divisa da una cisterna profonda.

(Ph. Alessandro Mauramati)