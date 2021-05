Ruffano, ubriachi violano le norme anticovid e inveiscono contro i carabinieri. Scattano tre denunce

Si è conclusa con l’intervento dei carabinieri una serata tra amici a Ruffano dove tre persone, nella giornata di ieri, sono state deferite in stato di libertà. I tre uomini, verso le 20 di ieri sera, infatti, hanno inveito nei confronti dei militari con frasi minatorie e offensive.

Si tratta di un 61enne, un 65enne e un 58enne che si trovavano nei pressi dell’area di servizio Q8 in via Santa Maria di Leuca di Ruffano, quando sono stati notati dai militari. I tre, infatti, in evidente stato di ubriachezza, hanno violato le norme anti-contagio da Covid-19.

Quando sono intervenuti i carabinieri per le sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle norme, i tre non l’hanno presa bene e hanno iniziato a inveire contro gli uomini in divisa. I tre sono stati deferiti in stato di libertà.