Trovato in una circolo a consumare l’aperitivo…ma era ai domiciliari. I Carabinieri lo riportano a casa

Impegnati nell’attività di controllo del territorio che li ha portati a mettere sotto la lente di ingrandimento 400 mezzi e 700 persone, i Carabinieri della Stazione di Racale, nella serata di ieri, hanno arrestato un uomo che, benché ai domiciliari, aveva deciso di fare un aperitivo fuori casa.

L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma in una location diversa da quella che il regime di detenzione domiciliare prevedeva per lui. È stato trovato, così, a consumare un aperitivo in compagnia di altri avventori all’interno di un circolo privato, in aperta violazione della misura impostagli.

Arrestato ed espletate le formalità di rito, è stato nuovamente tradotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.