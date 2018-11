Ubriaco, urla in strada e aggredisce uno straniero con una bottiglia. Rissa tra extracomunitari in stazione

Ancora un’altra rissa si è consumata a due passi dalla stazione. Noncurante della presenza di numerosi passanti che stavano aspettando il passaggio dell’autobus accanto ad una pensilina che si affaccia su viale Oronzo Quarta, due stranieri hanno iniziato a litigare, sempre più animatamente. Non prima di aver importunato e “disturbato” i presenti con urla quasi incomprensibili.

La situazione ha rischiato di prendere una piega drammatica, quando uno dei due extracomunitari ha rotto una bottiglia di birra e ha cominciato a minacciare l’altro straniero che prima ha reagito, poi ha provato ad allontanarsi per cercare riparo. Il peggio è stato evitato grazie all’intervento immediato di una volante della Polizia, allertata da alcuni testimoni che ha fermato i due “rivali”, tentando di riportarli alla calma. Non senza difficoltà, perché hanno provato a ribellarsi.

Il malcapitato e il suo aggressore sono stati accompagnato al Pronto Soccorso a causa delle ferite riportate nella colluttazione.

La scena non è certo consona ad una zona della città frequentata a tutte le ore del giorno. I presenti, spaventati per l’accaduto, si sono lamentati per la situazione, diventata insostenibile.

«Gridava come un pazzo. Poi ho sentito il rumore di una bottiglia che si rompeva» ha dichiarato un testimone che ha assistito alla scena.