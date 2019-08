Vigilanza e sicurezza sulle coste, il Questore ringrazia i poliziotti della Squadra Nautica a Gallipoli

Una visita all’insegna dei ringraziamenti per tutti gli uomini in servizio sulle moto d’acqua. Questa mattina, il Questore di Lecce, Andrea Valentino, ha voluto salutare i poliziotti della Squadra Nautica della Questura di Lecce e con sede a Gallipoli per l’impegno che hanno dimostrato durante tutta la stagione estiva.

Grazie all’attività dei poliziotti sulle moto d’acqua, tutto il tratto costiero del Salento, dall’Adriatico allo Jonio è sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine, pronte ad intervenire nel caso di necessità. In occasione della visita effettuata in mattinata, il ringraziamento del Questore è stato soprattutto per l’attività di vigilanza delle coste e delle aree marine protette come il Parco Naturale di Porto Selvaggio, per l’assistenza e la sicurezza in mare, per la prevenzione e repressione dei reati come la pesca di frodo.

Ed in un’area interamente circondata dal mare, l’attività di controllo e la sicurezza sono fondamentali. In tutto il Salento, non sono poche le località marine interessate dal traffico di imbarcazioni di ogni tipo. Basti pensare alle feste religiose che possono anche svolgersi in mare, per tradizioni, o alle manifestazioni sportive come le gare di vela e di nuoto.

Non di secondaria importanza, poi, la costante attività di salvataggio che gli operatori della Squadra Nautica della Questura di Lecce effettuano come bagnini, a San Foca, presso il lido balneare “La Terrazza: tutti al mare” che ospita per i tre mesi estivi i bagnanti portatori di gravi malattie invalidanti.