Gli studenti in Caserma a Gallipoli, una visita per scoprire i ‘segreti’ dei Carabinieri

Una visita per scoprire i segreti, ma anche la routine quotidiana degli uomini in divisa. La caserma dei Carabinieri della compagnia di Gallipoli ha aperto le sue porte a cinquanta alunni delle prime di tutti gli indirizzi del “Quinto Ennio” della Città Bella, curiosi di conoscere una giornata-tipo dei militari, ma anche l’immobile che li ospita, inaugurato di recente.

Studenti e studentesse alla ‘scoperta’ della centrale operativa che gestisce tutte le chiamate al 112, ma anche dei locali riservati alla custodia degli scudi, caschi e manganelli per l’ordine pubblico.

Una mattinata ‘intensa’ per i giovani allievi che hanno potuto condividere la quotidianità di un carabiniere, fatta di impegno, dedizione e desiderio di proteggere la collettività.

La visita è continuata nel cortile esterno, dove gli alunni, con occhi sognanti, hanno potuto toccare con mano, la mitica “gazzella” Alfa Romeo Giulietta in dotazione a tutte le aliquote radiomobili, salendo anche a bordo e azionando le sirene e gli altoparlanti. Un sogno di molti ‘bambini’ diventato realtà da adolescenti, grazie a questa iniziativa.

È stato poi il turno del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Comando provinciale di Lecce che hanno spiegato la ‘delicatezza’ del loro compito che svolgono anche grazie all’apposito robot telecomandato a distanza.

Il tour si è, infine, concluso con una dimostrazione pratica dei carabinieri cinofili di stanza a Modugno, grazie al “fiuto” del cane Quentin che, sotto gli occhi sbalorditi di tutti, è riuscito a scovare quanto nascosto precedentemente, solo grazie al proprio olfatto sviluppato. Infine, tra domande, sorrisi e curiosità, gli studenti hanno ringraziato vivamente tutti i carabinieri non solo per il servizio quotidianamente svolto, ma soprattutto per aver fatto vivere loro un giorno che difficilmente potranno dimenticare.