Il Gabinetto Letterario di Valeria De Vitis, dove la cultura è leggerezza e autoironia

Chi l’ha detto che la cultura debba essere servita su un vassoio di noia per raggiungere i salotti di pochi adepti? La cultura sfugge dalle etichette, come prezzi da appiccicare su un prodotto degli scaffali di un supermercato. Perciò Valeria De Vitis, libraia in una precedente vita, ha pensato bene di condividerla in un gabinetto. Già, un gabinetto. Ma non nel senso aulico del termine, quello di saletta riservata agli affari importanti, bensì in quello più semplice e diretto, gabinetto nel senso di bagno. Stanza tanto sottovalutata e bistrattata quanto preziosa, ambiente che valorizza i momenti intimi e privati, culla di idee geniali che spesso nascono su una seduta che a porte aperte ci farebbe sentire ridicoli ma che, a porte chiuse, assume le fattezze di un trono regale. Del resto la forze dell’arte e della cultura sta proprio in questo, nello ‘straniare‘, nello ‘spiazzare‘ chi guarda e chi ascolta. Perché solo gli artisti e soltanto i letterati hanno il dono di colpire il bersaglio mirando altrove, anche puntando in direzione lontana se non opposta all’ obiettivo da raggiungere.

Il Gabinetto Letterario di Valeria De Vitis, con tanto di carta igienica e sciacquone, per simulare il rumore delle pagine che si sfogliano e degli applausi che seguono le declamazioni, usa poi i moderni strumenti della tecnologia e sulla piattaforma di Instagram si rivolge ad un pubblico social con i suoi rituali e le sue regole smart. Matteo Brandi, cameramen e montatore, presta il suo estro, il suo talento, il suo genio creativo per raggiungere target altrimenti irragiungibili.

Insomma il Gabinetto Letterario è lo spazio della cultura che si riflette nello specchio dell’ ironia. Valeria De Vitis del resto è uno spirito libero che ha trasformato il suo bagno in un palcoscenico per la letteratura e la riflessione, ribaltando il concetto tradizionale di salotto letterario.

Seduti sul water, gli ospiti, immersi in un’atmosfera unica, si aprono ai racconti e alle risposte a domande di una curiosità incalzante tra il profumo di felci dello spray per ambienti e il suono dello scarico che diventa la colonna sonora di un’esperienza letteraria indimenticabile.

Ciò che rende il Gabinetto Letterario così speciale è il suo spirito irriverente come la risata sincera di Valeria De Vitis. Il bagno si trasforma in un luogo di incontro e di condivisione, dove le parole fluiscono liberamente come l’acqua. Nessuna formalità, nessuna convenzione, solo la gioia autentica di condividere la passione per la letteratura e l’umorismo intelligente.

Il Gabinetto Letterario è diventato così un vero e proprio fenomeno sui social media, con un format unico che ha catturato l’attenzione di migliaia di persone. Valeria De Vitis invita personaggi ordinari e straordinari, pronti a condividere le loro storie e le loro letture, trasformando il suo bagno in un palcoscenico di creatività e di ispirazione.

Gli ospiti hanno la libertà di prendere a calci le pesantezze della vita e abbracciare l’interiorità con un sorriso sulle labbra, dimostrando che la cultura può essere accessibile a tutti, anche nel luogo più inaspettato.

Insomma, nulla a che fare con i salotti letterari paludati. Bisogna fidarsi e affidarsi, lasciarsi trasportare nell’habitat di accoglienza del Gabinetto Letterario di Valeria De Vitis. Qui, la cultura si fa intimità e ogni sciacquone è un applauso per la creatività e l’audacia di una donna che ha trasformato un’idea folle in una realtà straordinaria.

(ph. di copertina: Nuria Arezzi)