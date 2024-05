Primo Maggio e Social SpringFest, alle Manifatture Knos di Lecce un pomeriggio di musica

Il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, è un momento di riflessione e celebrazione, un giorno in cui si onorano le conquiste del movimento operaio e si guarda al futuro con speranza e impegno. E cosa c’è di meglio che celebrare questa importante giornata con allegria, musica e convivialità? È esattamente ciò che promette la quarta edizione del Social Spring Fest, che si terrà presso le Manifatture Knos di Lecce.

Il Social Spring Fest è un evento spensierato e inclusivo, progettato per accogliere persone di tutte le età e gusti. Dalle famiglie in cerca di relax agli appassionati di buona musica, dai giovani desiderosi di scatenarsi in pista ai più anziani che vogliono trascorrere una giornata diversa, c’è spazio per tutti.

La giornata si snoda attraverso gli spazi delle Manifatture Knos, offrendo una varietà di attività e intrattenimento. Per le famiglie, c’è una zona pic-nic e un’area dedicata ai bambini, mentre gli amanti della musica possono godere dei primi dj set all’aperto. Il servizio food&beverage sarà disponibile per soddisfare le esigenze culinarie di tutti i partecipanti.

La musica è il cuore pulsante del Social Spring Fest, e la line up di quest’anno non deluderà le aspettative. Dalle esibizioni live agli acclamati dj set, c’è qualcosa per tutti i gusti musicali.

Special guest della giornata Kaos & Dj Craim, di nuovo insieme sul palco per il Fastidio Summer Tour 2024: nove date esclusive, delle quale la prima alle Manifatture Knos, che portano dal vivo Fastidio – album d’esordio del rapper classe 1971 – all’anagrafe Marco Fiorito, eseguito live per la prima volta dopo ben 25 anni.

Grande attesa per il dj set di Dubin, Ennio Ciotta, Federico Primiceri, Mickey On Acid, Mirko Smith, Sorge, Tropicalia.

Tra i momenti più partecipati certamente il live degli 1 Nera.

L’ingresso al Social Spring Fest è accessibile a tutti, con una sottoscrizione di soli 5 euro dalle h.16.00, mentre i bambini e i ragazzi fino ai 12 anni possono partecipare gratuitamente.