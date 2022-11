Camera di Commercio, una grande storia italiana

Quando sorgeva l’Italia nasceva la Camera di Commercio di Lecce, dal 1862 a sostegno delle imprese. L’evento celebrativo si è svolto nella sala D’Enghien del Castello di Carlo V, alla presenza di sindaci, amministratori, rappresentanti della magistratura, dei sindacati, delle Forze Armate e di Polizia, e delle istituzioni a diversi livelli, oltre ad un nutrito numero di imprenditori.

L’incontro è stato aperto dall’intervento del Ministro Raffaele Fitto in videocollegamento da Roma, al quale hanno fatto seguito i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone, del sindaco di Lecce Carlo Salvemini e del presidente della Provincia Stefano Minerva.

La storia, l’evoluzione, il futuro della Camera di Commercio negli interventi del presidente Mario Vadrucci, del segretario generale Francesco De Giorgio e del segretario di Unioncamere nazionale Giuseppe Tripoli.

Per celebrare l’importante anniversario è stato organizzata una tavola rotonda, moderata dal direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia Rosario Tornesello, alla quale hanno preso parte l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, il presidente di Anci Puglia Ettore Caroppo, e il presidente di Unioncamere nazionale Andrea Prete.

Il Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le politiche di coesione con delega al PNRR, Raffaele Fitto, ha affrontato il tema delle risorse e della capacità di spesa in un momento cruciale non solo per l’Italia ma per tutto il mondo. Il piano di ripresa e resilienza – ha ricordato Fitto – è stato pensato e previsto prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e oggi bisogna tener conto di novità che rischiano di stravolgere ogni previsione e programma: in primis il problema energetico e il costo delle materie prime collegato alla guerra. In più nei prossimi mesi si passerà dalla programmazione sulla carta alla messa a terra dei progetti e alla spesa delle ingenti risorse disponibili.

In questo contesto c’è bisogno di avere le idee chiare e soprattutto un quadro di riferimento quanto più definito possibile.

Alla Camera di Commercio di Lecce gli auguri per l’importante anniversario e per un proficuo lavoro in futuro.