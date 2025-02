Accesso al credito, svolta cruciale per la crescita e lo sviluppo delle PMI salentine

L’Accordo Quadro tra Federaziende Cofidi e Gruppo Iccrea, ratificato da BCC di Terra d’Otranto, rappresenta una svolta cruciale per il sostegno creditizio alle PMI salentine, un elemento fondamentale per la loro crescita e sviluppo.

L’intesa, promossa da Iccrea e concretizzata con Federaziende Cofidi, stabilisce condizioni particolarmente favorevoli per i finanziamenti destinati alle imprese, con la garanzia offerta dal Confidi, un aspetto di cruciale importanza in un contesto economico spesso difficile.

L’importanza dell’accesso al credito per le PMI

L’accesso al credito è un fattore determinante per la salute e la vitalità delle piccole e medie imprese. Esso consente di:

– Finanziare gli investimenti: le PMI hanno bisogno di risorse finanziarie per poter investire in nuove attrezzature, tecnologie, ricerca e sviluppo, ampliando la propria attività e rimanendo competitive sul mercato.

– Gestire la liquidità: l’accesso al credito permette alle imprese di gestire in modo efficiente il flusso di cassa, coprendo le spese operative, i pagamenti ai fornitori e gli imprevisti, evitando così difficoltà finanziarie.

– Sostenere la crescita: il credito è essenziale per sostenere i piani di espansione delle PMI, consentendo loro di aumentare la produzione, assumere nuovo personale e conquistare nuovi mercati.

Un’opportunità tangibile per le PMI salentine

Grazie a questo accordo, le piccole e medie imprese salentine avranno accesso a:

– Finanziamenti chirografari finalizzati a investimenti aziendali o per esigenze di liquidità, con una durata che varia dai 3 ai 10 anni e una garanzia pari all’80%.

– Mutui ipotecari per investimenti o liquidità, con una durata estesa fino a 15 anni e una garanzia del 30%.

Requisiti e informazioni utili

Per ottenere la garanzia del Confidi, le imprese devono presentare la seguente documentazione:

– Visura camerale;

– Atto costitutivo e statuto (se società);

– Ultime due dichiarazioni dei redditi;

– Situazione economica aggiornata;

– Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;

– Regolarità nei pagamenti di eventuali rateizzazioni con l’Agenzia Entrate Riscossione.

L’accordo ha suscitato grande soddisfazione nei vertici di Federaziende, con la Presidente Simona De Lumè e il Segretario Generale Eleno Mazzotta che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per le PMI salentine.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del CdA del Confidi, Alessandro Miglietta, e dal Presidente del CAT Federaziende, Simone Resinato, i quali hanno evidenziato come l’Accordo Quadro fornisca strumenti efficaci per agevolare l’accesso al credito delle PMI, tenendo conto delle difficoltà legate alle normative e alla crisi economica.

Contatti

Per ottenere maggiori informazioni e supporto, è possibile contattare il Confidi allo 0832/606488 o recarsi presso la sede di Via Leverano 78B a Carmiano.