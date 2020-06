Dopo 15 anni finisce l’era di Alfredo Prete alla Camera di Commercio di Lecce: ‘Ho dato il meglio di me’

Dopo tre mandati e 15 anni di presidenza Alfredo Prete cede il passo. Eletto a capo della Camera di Commercio di Lecce conerva il doppio record di essere stato il presidente più giovane ad essere nominato ed uno tra i più giovani a salutare.

Pur essendo prevista la ‘prorogatio’, nell’attesa della conclusione della procedura per la ricostituzione del Consiglio camerale, ha deciso di lasciare il suo incarico, in virtù di scelte di carattere strettamente personale.

Il saluto lo ha affidato ad un post su Facebook e ad una foto che lo ritrae in compagnia di due giovani imprenditori che hanno abbracciato la sfida di rientrare nel Salento dopo essere stati in giro per l’Europa per provare a fare impresa nel Tacco dello Stivale.

‘Ho scelto questo scatto, uno degli ultimi in ordine di tempo, perché il futuro del nostro territorio è nelle mani, nell’ entusiasmo, nella professionalità, nella serietà di ragazzi come Floriano ed Isabella, ragazzi che hanno avuto il coraggio, dopo un lungo girovagare in giro per l’ Europa per fare esperienza, di tornare nella propria terra natia e qui dar vita al loro progetto vincente’.

Torna a fare l’imprenditore a tempo pieno ed ha voluto ringraziare tutte le istituzioni che nel tempo ha avuto l’onore di incontrare, le imprenditrici e gli imprenditori del Salento, le Associazioni di categoria, dei consumatori e le Organizzazioni sindacali che si sono sedute insieme a lui attorno al tavolo consiliare e si sono rese parte attiva delle evoluzioni del sistema economico salentino per fronteggiare le tante difficoltà che attanagliano l’economia.

‘Posso affermare di aver vissuto quindici anni di continua formazione umana e professionale, fatta di studio, esperienze nazionali ed internazionali, dubbi e riflessioni, confronti, a volte anche aspri, ma sempre costruttivi, decisioni non sempre facili, responsabilità, strette di mano, in una sola parola: di crescita.

Si è tenuto lontano Prete dal fare l’elenco lunghissimo delle iniziative messe in cantiere in 15 anni, ha preferito lasciare il giudizio su di lui a chi l’ha conosciuto, l’ha incontrato o ha letto gli atti ufficiali della Camera di Commercio di Lecce.

‘In questo lungo periodo ho dovuto fare i conti con una riforma che non ha reso giustizia al sistema camerale, privandolo di risorse, ma fortunatamente non riuscendo a minarne l’efficienza anche a fronte di nuovi e complessi compiti assegnati. Oggi purtroppo viviamo un momento storico dolorosamente intriso di incertezze e difficoltà dovute ad un nemico invisibile, subdolo, i cui effetti sull’economia vanno contrastati con equilibrio, impegno e fermezza’.