Cresce la famiglia di Bcc di Leverano, lunedì la “Banca amica del territorio” apre a Cutrofiano e Galatone

Privilegiare un rapporto diretto con la clientela, per riscoprirne il valore umano. Laddove gli altri istituti bancari chiudono gli sportelli per obbligare l’utilizzo esclusivo delle tecnologie online, si prende la decisione di aprire per dare assistenza diretta e servizi personalizzati. La tecnologia e i servizi automatici, comunque assolutamente presenti ed evoluti, sono forniti per dare ausilio e supporto e sono utilizzati come strumenti complementari.

La cittadinanza ha bisogno di riconoscersi sempre di più in una Banca di Comunità e con le nuove aperture si potrà essere sempre più Banca del territorio per fornire servizi di raccolta e impiego convenienti e semplici e anche riferimento per le attività sociali e di welfare della comunità.

Cresce la grande famiglia di Banca di Credito Cooperativa di Leverano, la “Banca amica del territorio” che, infatti, apre tre nuove filiali.

Lunedì 14 settembre, verranno inaugurate le nuove sedi di Nardò, in Via Alessandro Volta, 2 (Angolo Via Roma) – anche se questo è un trasferimento; Galatone, in Via Regina Elena 48 (Angolo Piazza Piazza Umberto I) e Cutrofiano, in Piazzale Unità d’Italia, 5. Il taglio del nastro è previsto, rispettivamente per le ore 9.00; 10.30 e 12.00.

Un istituto di credito solido

L’indice di solidità dell’istituto di credito leveranese (Cet), a giugno 2020 è pari al 25%. La raccolta e gli impieghi netti sono cresciuti rispettivamente negli ultimi tre anni (giugno 2017 – giugno 2020) di oltre 97 milioni e 51 milioni. L’ultimo utile approvato a dicembre è stato di oltre 6,2 milioni ed è stato integralmente accantonato a patrimonio. La Bcc di Leverano per 5 anni consecutivi è salita sul podio nazionale delle prime banche della propria categoria, come certificato da Milano Finanza e Italia Oggi nella rivista indipendente L’Atlante delle Banche.

Forti anche della partecipazione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Bcc di Leverano è una delle banche più solide a livello nazionale dove i risparmi sono al sicuro. E questi numeri consentono di aprire le proprie sedi operative e di esportare il suo modello vincente, in cui i benefici prodotti vengono reinvestiti nello stesso, al fine di innescare un processo di sviluppo e di creazione di valore.

Lunedì l’istituto di credito entrerà nel cuore di Galatone e Cutrofiano, così come è già nel cuore delle comunità dove è presente, per offrire un servizio di eccellenza alle famiglie e alle imprese. Ci si potrà recare nelle nuove sedi per riscoprire il piacere di “andare in banca” e si potranno trovare chiare e semplici soluzioni per i propri investimenti e risparmi, dove, la relazione umana è prioritaria a ogni rapporto commerciale.