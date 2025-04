Bcc di Leverano, la “Banca amica del territorio” apre una filiale a Supersano

La Banca di Credito Cooperativo di Leverano ha inaugurato nella giornata di ieri, venerdì 4 aprile, una nuova filiale a Supersano in Piazza Margottini, 12.

Si amplia, così, la rete commerciale dell’istituto di credito che con l’apertura della filiale di Supersano annovera 13 succursali e orienta la sua direttrice di sviluppo verso l’area Sud della penisola salentina. La zona di competenza della Bcc abbraccia 54 Comuni per un bacino di utenza pari a circa 600mila abitanti.

La celebrazione di inaugurazione ha visto la partecipazione delle autorità civili e religiose locali, i collaboratori della Banca, gli imprenditori locali e i cittadini accorsi per l’occorrenza.

“Siamo orgogliosi che la nostra cittadinanza abbia meritato l’attenzione per l’apertura di una Banca”, ha affermato il Sindaco Bruno Corrado, “siamo fieri che la Bcc di Leverano abbia creduto nel nostro territorio, in quanto sposiamo i valori che guardano allo sviluppo economico e finanziario per le nostre imprese e famiglie e che rientrano, peraltro, in un contesto di mutualità e sviluppo sociale verso il Bene Comune. Una sintonia di intenti affiorata dai primi incontri avuti con il Presidente e il Management aziendale e che siamo sicuri crescerà in concreto grazie alla filiale aperta nel cuore del nostro Paese e grazie ad un rapporto diretto che darà risposte immediate ai nostri bisogni”.

“Un importante traguardo raggiunto dalla Bcc di Leverano”, continua il Presidente Lorenzo Zecca dinanzi alla splendida sede,“che ci conduce oggi ad aprire a Supersano e in un territorio in cui saremo pronti ad intrecciare solide relazioni con i suoi abitanti e le sue imprese commerciali, artigianali e agrituristiche. Un’altra importante tappa in un cammino che parte da molto lontano, ossia dal 1952 quando abbiamo aperto la nostra Banca a Leverano e che estende l’orizzonte in altre rilevanti piazze in cui si intende aprire quali Casarano, Ugento e Tricase. Dagli incontri avuti con il sindaco, con l’amministrazione locale, con le persone e gli imprenditori, abbiamo appreso che la cittadinanza di Supersano ha bisogno di riconoscersi sempre di più in una Banca del Territorio, in cui si privilegia un rapporto diretto e umano e in cui si svilupperà una finanza etica che non guarda solo ai numeri, ma al benessere economico e sociale”.

Dopo la benedizione da parte del Parroco Don Ippazio Nuccio e il classico taglio del nastro, la Bcc di Leverano è entrata a pieno titolo nel cuore di Supersano e fissa le sue radici solide per sviluppare il suo modello di “Banca amica del Territorio”.