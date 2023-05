Approvato il Bilancio Consuntivo 2022 della Camera di Commercio di Lecce

La Camera di Commercio di Lecce approva il bilancio consuntivo 2022, il primo della Presidenza Mario Vadrucci, insediatosi nel febbraio dello scorso anno. Il via libera al documento si è avuto con il voto unanime da parte del Consiglio nella seduta di ieri.

“L’approvazione del bilancio consuntivo rappresenta un momento importante per l’Ente camerale, per la struttura, per gli Organi, perché è proprio in questa occasione che si misurano, concretamente, gli effetti di tutte le decisioni programmatiche, politiche ed operative assunte nel corso del 2022, anno che rappresenta l’avvio per questa consiliatura; la Camera di Commercio di Lecce, come si rileva dai prospetti contabili, ha realizzato, nel corso del 2022, massicci interventi in favore dell’economia salentina, degli operatori, delle imprese, come, per fare un solo esempio, quello per fronteggiare gli incrementi dei costi per l’energia, destinando ad esso 800mila euro, riuscendo a contemperare incisività sul territorio e sostenibilità economica”, ha affermato soddisfatto il numero uno di “Viale Gallipoli”, nel corso dell’assise

I numeri

Nello specifico il risultato contabile che si mantiene positivo, con un avanzo di 263.775,03 euro, ma soprattutto perché gli interventi economici a sostegno delle imprese sono quasi triplicati, passando da 1.110.000 a 3.062.000 euro, integralmente coperti da risorse interne generate grazie ad attività di recupero di proventi straordinari ed a risparmi sui costi di funzionamento, lasciando inalterate le risorse per il futuro.

L’Ente – conclude Vadrucci – conferma una realtà strutturalmente solida e pronta a rinnovare, ampliandolo ulteriormente, il già forte impegno per sostenere ed affiancare le imprese”.