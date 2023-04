Nasce ‘Federaziende Formazione, Sport & Lavoro’, una nuova Aps per trasformare in realtà giovani sogni

Nasce ‘Federaziende Formazione, Sport & Lavoro‘ la nuova Associazione di Promozione Sociale promossa da Federaziende e riconosciuta con deliberazione n. 469/2023 della Regione Puglia, Dipartimento Welfare – Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, Servizio Runts Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo. Adesso spetta ai contribuenti versare il proprio 5 per mille per trasformare in realtà i sogni di crescita e sviluppo legati alla formazione, allo sport e al lavoro di tante realtà del nostro territorio. Federaziende si mette in gioco e vuole trasformarsi in un canale di collegamento in grado di raccogliere le risorse e convogliarle nel terreno in cui possono attecchire e diventare fertili da un punto di vista economico e soprattutto sociale.

‘Ci auguriamo di poter aiutare maggiormente lo sport, la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con i contributi del 5 per mille che eventualmente i contribuenti volessero devolverci – commenta Eleno Mazzotta, Segretario Generale di Federaziende -. Basta un piccolo gesto per sostenere i giovani e gli sportivi del proprio territorio e contribuire a creare una comunità più dinamica e serena’.

Proprio con questo spirito Federaziende è stata sponsor ufficiale dell’Asd New Basket Carmiano del presidente Fabrizio Niccoli (che giocherà la finale play off di promozione maschile a Martina Franca) ed anche dell’Academy Judo Veglie Asd del Maestro Antonio Carrozzo. Si tratta di sostenere sport minori che ‘minori’ non sono perchè raccolgono il meglio dell’impegno sportivo dei giovani, della loro determinazione, dei loro sacrifici, della loro passione sempre più vissuta fianco a fianco con le proprie famiglie.

L’importanza dello sport nella nostra società

Proprio uno studio sul “Contributo dello sport alla crescita economica e all’occupazione nell’Unione Europea” dimostra che il valore aggiunto lordo dello sport è pari all’1,13%, se s’intende lo sport in senso stretto a livello economico, mentre è pari all’1,76% se prendiamo in considerazione un’accezione più larga (attività sportive, produzione di beni sportivi e tutte le attività che hanno nello sport un importante input nei propri processi produttivi). La percentuale convertita in euro è di circa 175 miliardi. Se si aggiungono anche tutti i settori che sono influenzati dallo sport, la quota di valore aggiunto europeo è del 2,98%, quasi 300 miliardi di euro. Analizzando i settori specifici e il loro contributo all’economia spiccano in particolare i settori del Turismo, del Fitness, dei Media e dell’Istruzione.

Codice Fiscale di ‘Federaziende Formazione, Sport & Lavoro’

Il codice fiscale del beneficiario a cui destinare il 5×1000 è il seguente: 93164300753