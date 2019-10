C’è voglia di un sud protagonista del suo futuro, nasce a Lecce l’associazione culturale ‘Meridiana’

Si chiama ‘Meridiana’ e porta il nome dell’indicatore che segna il passaggio del sole a mezzogiorno, la nuova associazione culturale che si è costituita nei giorni scorsi nel Salento.

Un nome che non vuole lasciare dubbi sul percorso progettuale dell’ente del terzo settore che si è appena formalizzato e che chiede di dare voce a chi pensa che la questione meridionale non sia un’espressione priva di contenuti bensì un problema attuale che adeguatamente affrontato può trasformarsi in opportunità, in possibilità di crescita e di sviluppo, in occasione di progresso economico e sociale.

L’Associazione Culturale Meridiana ETS nasce, quindi, con il proposito di rappresentare gli interessi del Mezzogiorno d’Italia, valorizzandone la cultura, l’identità e le risorse. Per questo nei prossimi mesi sono in programma una serie di incontri, seminari ed eventi finalizzati a far conoscere la mission dell’associazione per raccontare un Mezzogiorno che non aspetta con il cappello in mano ma che vuole, invece, essere protagonista del proprio futuro avendo la consapevolezza di possedere i talenti necessari per potersi lanciare in quella che al momento sembra una vera e propria impresa culturale.

Statuto e soci fondatori

Lo Statuto è già adeguato alla nuova normativa sul Terzo Settore, pertanto l’Associazione potrà a pieno titolo iscriversi in Albi e Registri ufficiali così da intercettare le opportunità offerte dai bandi pubblici e trasferirle sul territorio.

I soci fondatori provengono da orizzonti professionali ed esperienze di vita differenti, ma sono accomunati dalla volontà di promuovere il territorio con tutte le sue ricchezze, le attività artigianali e turistiche, le eccellenze culturali. Grande spazio sarà dedicato anche al sociale, poichè l’Associazione vuole impegnarsi nella tutela dei soggetti svantaggiati ed in supporto alle fragilità.

Il direttivo e la presidente

Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori: Tonio Carpentieri, Gabriele Margiotta, Roberto Martella, Nunzio Carusillo, Simona Blago, Olindo Vergallo, Alessandro Starace, Paola Bruno, Luigi Donno.

Il Direttivo ha eletto come Presidente Paola Bruno e sarà la commercialista salentina, da anni impegnata nel sociale, a guidare l’Associazione nel suo primo quinquennio di vita.

«Vogliamo dare il nostro contributo per lo sviluppo del Salento e del mezzogiorno in generale – dice la neo-presidente Paola Bruno -, convinti come siamo del valore essenziale del dialogo e del confronto. Siamo tutti consapevoli che con lo scambio delle idee si raggiunga una migliore apertura verso gli altri ed una più matura visione delle cose».