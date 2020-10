Al via “Circle-in web academy”, alta formazione imprenditoriale per l’economia circolare di Unisalento

Una web academy online gratuita sulle tematiche più importanti dell’economia circolare e dei relativi modelli di business: 20 webinar tenuti da ricercatori, professionisti e imprenditori che hanno preso il via il 21 ottobre e termineranno il 21 novembre 2020. Le lezioni sono online sulla piattaforma dedicata.

È questa la nuova iniziativa del progetto Circle-In (“Promoting CIRCuLar Economy INvestments and policies in the cross-border area of Greece-Italy”), finanziato nell’ambito della prima call del bando Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020. Si tratta di un progetto finalizzato a promuovere lo sviluppo imprenditoriale a ridotto impatto ambientale e con obiettivi di crescita economica e benessere attraverso l’uso più efficace ed efficiente delle risorse e il recupero dei rifiuti, portato avanti in Puglia dal Laboratorio di Ingegneria economico-gestionale del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento e dalla Camera di Commercio di Foggia e, in Grecia, dalle Camere di Commercio di Ioannina e Lefkada.

Circle-In si prefigge di fornire strumenti pratici e operativi per l’identificazione e lo sviluppo in chiave imprenditoriale di buone pratiche in tema di riuso, riduzione dell’inquinamento, rigenerazione; grazie a questo progetto, gli imprenditori e le imprese locali nell’area Grecia-Italia potranno essere informati e formati sulle opportunità dell’economia circolare, le sue applicazioni e i suoi benefici.

«La “Circle-In web academy” sarà disponibile online dal 21 ottobre al 21 novembre 2020, sarà fruibile interamente online, è gratuita e prevede il rilascio di un attestato di frequenza», evidenzia la professoressa Giuseppina Passiante, coordinatrice scientifica del Laboratorio di Ingegneria economico-gestionale UniSalento, «I webinar sono organizzati attorno a tre aree tematiche: il framework politico-istituzionale, i modelli di business per l’economia circolare, le tecnologie digitali e le tecnologie abilitanti l’imprenditorialità circolare. Tali aree sono state identificate attraverso l’analisi del fabbisogno formativo delle imprese realizzato nell’ambito del progetto, con un benchmarking condotto sulle principali iniziative di alta formazione europee e nazionali in tema di imprenditorialità ed economia circolare».

Online 20 seminari di carattere teorico e pratico tenuti da ricercatori e docenti esperti e arricchite dalle testimonianze video di imprenditori. Per “frequentare” la web academy occorre registrarsi sulla piattaforma di web learning del Laboratorio, accessibile.

«Siamo molto soddisfatti del percorso messo a punto», sottolinea il professor Pasquale Del Vecchio, del Laboratorio di Ingegneria economico-gestionale UniSalento, «che si caratterizza per la varietà e la qualità dei webinar realizzati. Materiali didattici e letture di approfondimento sono stati realizzati con la collaborazione di docenti e ricercatori del Laboratorio ma anche di altre prestigiose realtà universitarie nazionali come il Politecnico di Milano, l’Università “La Sapienza” di Roma, l’Università di Napoli “Parthenope”, l’Università LIUC. A queste si aggiungono le importanti testimonianze di un team di ricercatrici di ENEA, e di professionisti ed esperti nei vari domini tematici dell’academy. Particolarmente significative, inoltre, le testimonianze delle imprese pugliesi impegnate in percorsi di innovazione circolare e già identificate nel progetto. L’economia circolare è una delle priorità della Commissione Europea in quanto rappresenta un’opportunità significativa per la crescita sostenibile delle economie e dei territori, con importanti ricadute in termini di competitività e innovazione del tessuto produttivo, di benefici sociali per le comunità locali e di maggiore occupabilità. Promuovere iniziative imprenditoriali in coerenza con i principi dell’economia circolare (riuso, riciclo, riduzione, re-manufacturing e simili) richiede lo sviluppo di competenze nel capitale umano delle imprese e delle istituzioni e la predisposizione di risorse economiche e finanziarie adeguate. È a queste sfide che la web academy intende contribuire», conclude il docente UniSalento, «promuovendo percorsi di formazione e sviluppo di competenze non solo per imprenditori e manager, ma in generale per tutti coloro che intendono approfondire i temi dell’economia circolare e dello sviluppo imprenditoriale».