Il Codacons porta a casa un’altra vittoria, un risparmio di oltre 300 euro su luce e gas per le famiglie pugliesi

Un’altra battaglia vinta per il Codacons e per le famiglie pugliesi, che potranno risparmiare oltre 300 euro per il prossimo anno su luce e gas. Un importante successo a tutto vantaggio degli utenti della regione che avevano aderito all’iniziativa che ha permesso di spuntare ai gestori energetici condizioni estremamente vantaggiose per nei 12 mesi a venire.

Tutto è partito dall’iscrizione al gruppo d’acquisto voluto dall’Associazione per i diritti dei consumatori, dopo cui sono stati individuati i vincitori dell’asta. Sono Wekiwi per l’elettricità e Dolomiti Energia per il gas le due società ad aver proposto le migliori condizioni.

Cosa comporterà per le famiglie? Un notevole risparmio, ben 334,48 euro annui per ogni singola famiglia rispetto alle tariffe in vigore presso il mercato tutelato del primo trimestre del 2019.

I dettagli

Il risparmio sulla bolletta della luce, in media, sarà di 137,68 euro con tariffa monoraria, mentre sarà di 112,49 euro con tariffa bioraria; il risparmio sulla bolletta del gas, sempre in media, sarà, invece, di 196,81 euro.

Un risparmio non indifferente per ogni nucleo familiare a cui si aggiungono condizioni contrattuali garantite, tariffa fissa per 12 mesi, passate sotto la lente d’ingrandimento del Codacons. Non solo, per chi non si era iscritto al gruppo d’acquisto, l’associazione riapre le iscrizioni per i consumatori della Puglia, che prima della metà di aprile riceveranno la stessa offerta da parte delle due aziende.

L’iscrizione è possibile, senza alcun vincolo, su www.stoprincarienergia.it.