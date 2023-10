Sostenere le aziende del Salento per cogliere le opportunità del mercato estero. Così nasce Codas

Un punto di riferimento per tutte le aziende del Salento che intendano promuoversi verso i mercati esteri. È questa la finalità con la quale è stata costituita Codas – Confederazione delle organizzazioni datoriali autonome del Salento, una vera e propria ‘forza sociale’ di rappresentanza del mondo imprenditoriale plurisettoriale.

A dare vita a questo nuovo organo Confimprese Salento, Federaziende, PmItalia e Uci.

Nella mattinata di oggi, presso le Officine Cantelmo a Lecce, si è svolta la conferenza stampa di presentazione.

“Oggi, per le organizzazioni datoriali è un momento storico, quattro associazioni del territorio decidono di confederarsi in Codas”, ha affermato Eleno Mazzotta, Segretario Generale della neocostituita federazione e di Federaziende.

“Non si tratta di una fusione, queste organizzazioni, infatti, rimarranno autonome e con le proprie prerogative – prosegue – ma abbiamo deciso di costituire Codas perché abbiamo ben compreso che vi sono alcuni servizi, alcune opportunità, che non potremo far cogliere ai nostri associati se non con la nascita di una confederazione. Ci rivolgiamo in modo particolare a servizi come il digital-marketing, l’esportazione e le nuove prestazioni del mondo tecnologico. Certamente l’unione non solo delle quattro organizzazione, ma anche dei professionisti che lavorano al loro interno, potrà rappresentare per chi aderirà un vantaggio competitivo”.

Codas rappresenterà tutti i comparti economici, dal commercio, al turismo, dall’artigianato all’industria e all’agricoltura.

“Pensiamo di poter dare un contributo importante al territorio, un accompagnamento alle aziende ad andare oltre i confini nazionali, per superare tutte le difficoltà che possono incontrare. Si tratta di realtà piccole e molto spesso non hanno la forza per potersi strutturare e affrontare in modo consapevole e preparato le nuove sfide”, sono state le parole di Emanuela Paola Vitali, Presidente di Codas e ConfinpreseSalento.

“Non si tratta di una questione di mancanza volontà, ma spesso è difficile avere un ufficio dove lavorano un interprete, o un legale che possa fornire la giusta consulenza riguardo lo studio dei loghi o delle etichettature per affrontare il mercato estero. Il nostro obiettivo è proprio questo, riuscire ad accompagnare le imprese, contenendo anche i costi.

In questo periodo, avere accanto una confederazione, può aiutare e agevolare le aziende. Sono tantissime le forme di finanziamento, soprattutto dopo un momento di difficoltà che si è vissuto e bisogna essere in grado di affrontare e attualizzare quelle che sono le misure economiche, in modo che non vadano sprecate, ma siano mirate e abbiano un ritorno per il territorio”.

“Insieme per creare valore”, è questo lo slogan scelto dalla nuova confederazione.

Il Consiglio Direttivo

A comporre il Board del Consiglio Direttivo sono stati designati:

– Presidente: Emanuela Paola Vitali (ConfimpreseSalento);

– Vice-Presidente: Luigi Sansò (PmItalia);

– Segretario Generale: Eleno Mazzotta (Federaziende);

–Vice Segretario Generale: Giuseppe Maurizio Giuri (Uci).