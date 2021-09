Investire nel Forex: consigli utili

Il Covid-19 ha messo davanti agli occhi di molti italiani, di molti europei e di molti cittadini di ogni parte del mondo che il mercato immobiliare, o la borsa può essere un investimento rischioso, e sta sempre più puntando a nuovi tipi di investimento. Molti studi recenti dimostrano infatti che in questo periodo storico può essere più vantaggioso investire nel forex. Che cos’è questo Forex? Abbreviativo di foreign exchange (conosciuto anche come FX) è il cambio valuta che è considerato oggi tra i più importanti mercati finanziari del mondo, si basa sul cambio valute tra un paese e l’altro, ed è un mercato finanziario che vale miliardi di dollari. Siti come Financer.com Italia spiega molto bene come funziona nei dettagli questo mercato e offre anche preziosi consigli.

Il Forex e il Covid-19

Il covid-19 non è ininfluente su questo boom di investimenti sul foreign exchange. Il traballare economico che purtroppo molte famiglie hanno dovuto affrontare ha aumentato il desiderio di buttarsi in nuove fonti di guadagno. Il tanto tempo libero dovuto ai periodi di lockdown e quarantene ha inoltre fatto si che molte persone abbiano iniziato un vero e proprio studio approfondito sugli investimenti online e sulle oscillazioni del mercato finanziario. La grande paura dovuta alla pandemia si è ripercossa anche a livello macroscopico nelle decisioni degli investitori. Si è infatti visto che, per timore di tracolli dell’economia mondiale e della borsa, anche della borsa italiana, gli investimenti sono radicalmente cambiati con l’avvento della pandemia di covid-19. Cripto valute e Forex sono i grandi mercati finanziari dove al giorno d’oggi ci sono la maggior parte di investimenti.

Investire nel forex: una piccola guida

Innanzitutto bisogna precisare che scegliere di investire nel forex può essere una scelta giusta, ma solo dopo una ponderata decisione presa con razionalità e dopo una rigorosa valutazione della propria situazione finanziaria. Difatti ogni investimento non può che essere fatto dopo accurate considerazioni. L’investimento poi deve essere fatto dopo vari studi, e se possibile anche dopo consulenze con esperti del settore che possono dare preziosi consigli. Inoltre siccome per investire nel forex bisogna passare attraverso registrazioni online e società di broker è sempre importante fare i giusti controlli per non finire in qualche sito di truffe online.

L’investimento nel foreign exchange si basa sulla fluttuazione del valore delle valute. Questo valore viene definito in economia punto base, per semplicità poi chiamato “PIP”. È su questo valore che avviene il guadagno. Una volta acquistata la coppia di moneta bisogna stare dietro alla sua fluttuazione e rivenderla nel momento più opportuno, per riuscire a guadagnare su quella fluttuazione.

Questo argomento sembrerebbe a primo impatto molto difficile. E difatti non è da sottovalutare, ma è anche vero che con applicazione si può arrivare a comprendere meglio il mercato. Oltre alle consulenze di esperti, che rimangono fondamentali, c’è la possibilità di seguire corsi online. I corsi online sono un’ottima soluzione, ma anche in questo ambito è bene scremare bene le possibilità, alcuni corsi infatti, seppur gratuiti e quindi all’apparenza convenienti, potrebbero non approfondire a dovere l’argomento. Cerca di informarti più che puoi prima di addentrarti nell’investimento, per poi non pentirtene e riuscire a incrementare il tuo capitale