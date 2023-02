“Fare impresa negli Emirati Arabi Uniti non è un miraggio”, un incontro alla Camera di Commercio

Si svolgerà domani, martedì 28 febbraio, con inizio alle ore 14.30, presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Lecce, l’incontro informativo dal titolo “Fare impresa negli Emirati Arabi Uniti non è un miraggio”.

Organizzato dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti e il patrocinio della Regione Puglia, della Camera di Commercio di Lecce e delle associazioni di categoria Confindustria Lecce, Confartigianato Lecce e Confcommercio Lecce, l’evento è finalizzato a presentare i servizi di consulenza e affiancamento messi a disposizione delle aziende salentine che intendano aprire canali di business a Dubai e negli Eau.

Il programma

Dopo i saluti di Antonio De Mauro (presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce), Fabio Corvino (presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce), Maria Rita Stasi Pascariello (presidente dell’Inner Wheel Club di Lecce), Mario Vadrucci (presidente della Camera di Commercio di Lecce), Nicola Delle Donne (presidente di Confindustria Lecce), Maurizio Maglio (presidente di Confcommercio Lecce) e Luigi Derniolo (presidente di Confartigianato Lecce), interverranno il direttore dell’Ufficio Ice Dubai Amedeo Scarpa, il segretario generale della Camera di Commercio Italiana a Dubai Mauro Marzocchi (“Opportunità commerciali per le aziende pugliesi negli Emirati Arabi Uniti. I servizi di promozione, assistenza, informazione di ICE Agenzia”), la giurista di Impresa e Italian Representative Iicuae Francesca Specchia (“Servizi di consulenza e affiancamento per le imprese della Camera di Commercio Italiana negli Uae”) e l’Assessore all’ Internazionalizzazione della Regione Puglia Alessandro Delli Noci (“Il modello del contratto di distribuzione degli Uae: dibattito con gli imprenditori”).

L’iniziativa, moderata dal filosofo Mario Carparelli (Università del Salento), rappresenta un’opportunità d’incontro per approfondire i vantaggi dell’internazionalizzazione e le concrete possibilità per le aziende interessate ad esportare l’ eccellenza salentina ed il Made in Italy in un mercato in costante espansione come quello degli Emirati Arabi Uniti.