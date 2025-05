Crisi d’impresa, se ne parla in un convegno a Lecce

“Pre-crisi, crisi e risoluzione della crisi nel Ccii: il sovraindebitamento e le procedure minori” è il titolo del convegno in programma a Lecce venerdì 23 maggio (dalle ore 9:00 alle 17:00) presso a sala Dante dell’Istituto Tecnico Commerciale O.G. Costa, il primo istituto tecnico Commerciale di tutta la provincia di Lecce, costituito nel 1885 e sempre distintosi per prestigio e capacità di evolversi, adeguandosi alle esigenze dettate dai tempi, dal contesto sociale ed economico del Paese. L’evento è organizzato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti in collaborazione con l’Ordine di Lecce e la Fondazione Adr Commercialisti.

All’intensa giornata di incontri parteciperanno il Presidente e il Segretario del Consiglio Nazionale, Elbano de Nuccio e Giovanna Greco, il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione Adr Commercialisti, Antonino Trommino e Maria Lucetta Russotto e il Presidente dell’Ordine dei commercialisti di Lecce, Fabio Corvino.

I lavori saranno introdotti dagli indirizzi di saluto di Gabriella Margiotta, dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Commerciale O.G. Costa; di Fabio Corvino, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Lecce; di Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia; di Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce; di Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce ed Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

Apertura dei lavori a cura di Giovanna Greco, segretario nazionale dei commercialisti con delega alle funzioni giudiziarie e ai metodi ADR. Alla prima sessione, coordinata dal direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia Rosario Tornesello, parteciperanno Domenico Natalino Manno, prefetto di Lecce, su “Il sovraindebitamento ed il sociale. Il ruolo delle Prefetture“; Michele Monteleone, presidente del Tribunale di Vasto, su “Le procedure minori quale elemento di ricostruzione del tessuto economico“; Lorenzo Mezzasoma, professore dell’Università degli Studi di Perugia, su “La nozione di consumatore nel correttivo del 2024“.

All’interno della sessione, si svolgerà anche un tavolo accademico sul diritto spagnolo a cui parteciperanno Francisco Javier Pérez-Serrabona González, professore dell’Università di Granada, su “Responsabilità degli amministratori in caso di insolvenza delle piccole e medie imprese“; Josè Luis Pérez-Serrabona González, professore dell’Università di Granada, su “Piani di ristrutturazione e procedura speciale per microimprese nel diritto concorsuale spagnolo“; Eugenio Llamas Pombo, professore dell’Università di Salamanca, su “Riforma del diritto fallimentare in Spagna e second chance“.

Alla seconda sessione, coordinata dal presidente dell’Ordine dei commercialisti di Lecce Fabio Corvino, prenderanno parte Anna Rita Pasca, presidente della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Lecce, su “Sovraindebitamento, criticità e prassi del Tribunale di Lecce“; Stefania Ricciarelli, commercialista dell’Ordine di Perugia, su “Il sovraindebitamento e le sue soluzioni. Il Concordato minore“; Maria Lucetta Russotto, vicepresidente della Fondazione ADR Commercialisti, su “L’entrata in vigore dell’art. 3 del CCII e la sua applicazione pratica. Il risanamento“; Simona Marchetti, commercialista e Salvatore De Vitis, professori dell’Università del Salento, su “Gli adeguati assetti nella MPMI“; Mauro Buscicchio, direttore generale della Banca Popolare Pugliese, su “Le linee guida EBA e le richieste del sistema bancario alle MPMI nella risoluzione della crisi“; Antonino Trommino, presidente della Fondazione ADR Commercialisti, su “Gli aspetti fiscali nel sovraindebitamento e nelle procedure minori“.

Non è necessaria la prenotazione, l’ingresso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti.