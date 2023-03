“Novità Iva 2023”, l’Ordine dei Commercialisti organizza un momento di confronto e approfondimento

Si svolgerà domani, venerdì 17 marzo, a partire dalle ore 15.00, presso la sala Bernini del Grand Hotel Tiziano e dei Congressi a Lecce un nuovo convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce e dalla Fondazione Messapia sul tema “Novità IVA 2023”.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Fabio Corvino e della presidente della Fondazione Messapia, Luisa Crusi, il relatore Renato Portale, uno dei massimi esperti a livello italiano delle tematiche Iva e presidente della Commissione Iva e imposte indirette del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili approfondirà i temi all’ordine del giorno: 1973_2023: 50 anni di Iva; Iva nella Legge di Bilancio 2023; Dichiarazione Iva 2023; Forfettari e minimi: le modifiche 2023; Novità su fattura elettronica, registri e dichiarazione precompilata; Prassi amministrativa e ultime sentenze della Corte di Giustizia e della Cassazione.

“Con la pubblicazione del provvedimento ufficiale e dei relativi modelli di dichiarazione Iva per il 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni, prende il via come ogni anno la campagna della Dichiarazione Iva che porta con se novità ed aspetti ormai consolidati – commentano all’unisono Fabio Corvino e Luisa Crusi.

Si tratta di un nuovo momento di confronto ed approfondimento alla presenza dell’illustre collega e presidente della Commissione Iva e imposte indirette del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, utili a delucidare nel miglior modo l’interessante ed attuale materia oggetto dell’incontro. Dalla norma per arginare gli abusi le partite Iva «apri e chiudi» con analisi di rischio, controlli e fideiussioni, al contributo straordinario sugli extraprofitti delle aziende energetiche alle ultime evoluzioni sulla fattura elettronica e delle regole sulle piattaforme digitali, sono tanti gli argomenti che verranno approfonditi nel solito ed approfondito dibattito che anima la conclusione dei lavori e che vede protagonisti tutti i colleghi intervenuti”.

La partecipazione al Convegno attribuisce 3 Crediti Formativi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.