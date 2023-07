“Le professioni a supporto del Pnrr”, a Lecce un convegno con il Ministro Fitto

“Le professioni a supporto del Pnrr. Il ruolo fondamentale dei professionisti per la P.A. e per le imprese nei progetti Pnrr” è il titolo del convegno organizzato dal Coordinamento Regionale Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Puglia e Basilicata, dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce, dalla Fondazione Messapia e dall’Ordine degli Avvocati di Lecce.

Appuntamento venerdì 7 luglio a partire dalle ore 16,30 negli ampi spazi del Leone di Messapia, sulla via che da Lecce conduce a Cavallino.

L’interessante momento di confronto introdotto e moderato dal giornalista Rai Mauro Giliberti prende il via con gli interventi del ministro per gli affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione territoriale e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Raffaele Fitto con delega di funzioni in materia di partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa delle politiche dell’Unione Europea, del presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Elbano De Nuccio (in collegamento), del presidente Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Matteo De Lise (collegamento), della coordinatrice Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Puglia e Basilicata, Nadia Gala, del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Fabio Corvino, del presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Mario De Franco, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Antonio De Mauro, della presidente della Fondazione Messapia, Luisa Crusi, dei delegati della giunta dell’Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Francesco Cataldi e Maria Teresa Ciuffreda. A seguire la tavola rotonda che vede coinvolti l’avvocato del Foro di Lecce, Luciano Ancora, il direttore generale della Banca Popolare Pugliese, Mauro Buscicchio, l’ordinario di Economia Aziendale dell’Università di Foggia e componente del Nucleo di valutazione e verifica della Regione Puglia Antonello Corvino, del presidente reggente di Confindustria Lecce, Nicola Delle Donne, dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, del dirigente Pnrr Programmazione Strategia del Comune di Lecce, Raffaele Parlangeli, del presidente di Federterziario, Nicola Patrizi, del procuratore regionale della Corte dei Conti della Basilicata, Vittorio Raeli e del sindaco di Galatina, Fabio Vergine.

La partecipazione al Convegno attribuisce 3 Crediti Formativi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 3 Crediti Formativi per la formazione continua degli Avvocati.