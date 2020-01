Torna a Lecce “Telefisco”, il convegno annuale sulle novità tributarie del 2020

Appuntamento per la giornata di domani, giovedì 30 gennaio, dalle ore 9.00, quando, presso l’hotel Tiziano di Lecce, prenderà il via “Telefisco”, il convegno annuale, organizzato dall’«Esperto risponde» de «Il Sole 24 ore» che si concentrerà sulle novità tributarie del 2020, passando in rassegna la Manovra (legge di Bilancio, decreto fiscale e non solo).

Come nelle passate edizioni, sono previste le relazioni degli esperti de «Il Sole 24 ore» e le risposte ufficiali dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanzia e del dipartimento delle Finanze.

Anche quest’anno la partecipazione al convegno (compresa la frequenza in streaming) sarà accreditata per la formazione professionale.

In contemporanea, in oltre cento sedi in tutta Italia, sarà possibile assistere all’evento.

A Lecce l’iniziativa è promossa dall’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc), in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Fondazione Messapia, l’Unione dei giovani dottori commercialisti e l’Ordine dei consulenti del lavoro.

Argomenti e relatori

Numerosi gli argomenti che i relatori tratteranno nel corso del momento convegnistico: “La stretta sull’uso dei crediti e le ritenute” di Luca Gaiani; “Come cambia il regime agevolato nel 2020” di Gian Paolo Tosoni; “Modifiche agli illeciti penali e regolarizzazione” di Antonio Iorio; “L’obbligo di contraddittorio e le novità per l’accertamento” di Dario Deotto; “Nuovi poteri di riscossione e modifiche ai tributi locali” di Luigi Lovecchio; “Regime premiale, revisioni e impatto dei controlli” di Gian Paolo Ranocchi; “La svolta sulla tassazione dell’istituto” di Angelo Busani; “Le novità su fatturazione e invio telematico degli scontrini” di Raffaele Rizzardi; “Cosa cambia nel 2020 per scambi intra-Ue e lettere d’intento” di Benedetto Santacroce; “I compiti di controllo di sindaci e revisori” di Nicola Cavalluzzo; “Le novità su bilanci e scritture contabili” di Franco Roscini Vitali; “Le nuove regole sugli interessi e i dividendi” di Marco Piazza; “Il credito d’imposta su investimenti, ricerca e innovazione” di Primo Ceppellini; “Il bonus aggregazioni e le novità per le auto aziendali” di Roberto Lugano.