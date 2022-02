Arnesano, Copertino e Porto Cesareo insieme nel Distretto Urbano del Commercio

È stata costituita nella giornata di oggi a Lecce, la “Associazione del Distretto Urbano del Commercio DUC – IN ALTUM”, che vede insieme Confcommercio, Confesercenti, Comune di Porto Cesareo, Comune di Copertino, comune di Arnesano.

Il neo costituito sodalizio ha lo scopo di: dare piena attuazione all’Accordo Territoriale e al Programma di intervento del Distretto Urbano del Commercio “DUC – IN ALTUM”; di adottare tutte le opportune iniziative di promozione e di marketing del Distretto al fine di generare attrattività, di valorizzare le attività economiche presenti sul territorio; migliorare l’accessibilità al Distretto Urbano del Commercio “DUC – IN ALTUM”; migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi leggeri di riqualificazione urbana; sviluppare una politica di comunicazione integrata del Distretto Urbano del Commercio; sviluppare attività di formazione, culturali, promozionali ed eventi; aumentare il livello di sicurezza, adottando misure orientate alla prevenzione e controllo dei fenomeni di microcriminalità; costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto Urbano del Commercio “DUC – IN ALTUM” e svolgere ogni altra attività ritenuta utile da parte del Consiglio Direttivo per favorire l’attuazione, lo sviluppo e il perseguimento degli obiettivi del Distretto Urbano del Commercio.

“La valorizzazione del settore commerciale, linfa vitale del tessuto economico produttivo della nostra terra, è un dovere per le istituzioni ed un diritto per gli operatori nel settore”, spiegano il Sindaco di Porto Cesareo Silvia Tarantino e il suo vice, Anna Peluso.

Firmatari, oltre a Tarantino, il sindaco Sandrina Schito per Copertino, Emanuele Solazzo sindaco di Arnesano, Maurizio Maglio presidente di Confcommercio, Salvatore Sanghez presidente di Confesercenti.