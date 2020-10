“Donne, giovani e cultura finanziaria”: a Lecce un percorso formativo di educazione economica

La preparazione finanziaria è un elemento essenziale per la prosperità economica di un Paese ed è tanto più essenziale se alla sua diffusione contribuisce un’azione sinergica che coinvolge tutti gli attori del sistema economico; il tema della preparazione finanziaria peraltro è assai complesso in quanto, nell’attuale società, si rilevano, contemporaneamente, un gender gap finanziario, figlio di quello salariale (le donne italiane, a parità di lavoro, guadagnano il 18% in meno rispetto agli uomini e quindi hanno meno risorse da gestire), un gender gap culturale, dall’analisi del quale emerge come le donne, se da un lato si ritengono in grado di gestire senza problemi il budget familiare di ordinaria amministrazione, dall’altro, in merito a questioni più tecniche, quali, ad esempio, gli investimenti, si sentono più a disagio e meno capaci di affrontare contatti e negoziazioni esterni sul tema e un gap di competenze giovanili sulla tematica, poichè senza adeguate nozioni di base gli stessi giovani manifestano incertezza, dovuta alla paura di sbagliare ed alle limitate risorse economiche, nel decisionismo in ambito finanziario.

Alla luce di tutto ciò, ecco il Soroptimist Club Lecce, condividendo quanto affermato dall’Ocse sulla “non consapevolezza, indice di non razionalità e quindi di cattive scelte che inducono sempre più a pensare alla giornata senza costruire nulla per il futuro”, ha organizzato, insieme con Consob e Banca d’Italia, il percorso formativo di educazione finanziaria “Donne, giovani e cultura finanziaria”.

Il percorso formativo, integralmente gestito e fruibile su piattaforma digitale, partendo da interrogativi quali: “c’è differenza nella cultura economica tra le donne e gli uomini? Che cosa è cambiato oggi nel rapporto delle donne con il sapere economico? È importante l’educazione finanziaria per i giovani? Quali sono i rischi che le donne e i giovani incontrano o possono far fatica a percepire?” ha lo scopo di sensibilizzare le donne ed i giovani sull’importanza di acquisire una formazione/educazione finanziaria di base ed a stimolare una maggiore attenzione alla partecipazione economica, alle decisioni finanziarie ed alla gestione proattiva dei risparmi.

Il percorso, destinato non solo ai partner dell’iniziativa (Sportello Welfare per immigrati, Unicel Lecce, 167/Revolution – IOmed Aps), ma da oggi aperto a chiunque voglia avvicinarsi alle tematiche del credito.

Il percorso si articola in un doppio appuntamento, interattivo e di facile accesso, con seminario online sulle tematiche finanziarie tenuto da esperti di settore del Soroptimist Club Lecce, Consob e Banca d’Italia Sede di Lecce, il 30 ottobre alle ore 16,00, per concludersi con lo spettacolo Consob “Occhio alle truffe” il 4 novembre in due distinti orari, alle ore 11,30 (orario riservato alle scuole secondarie della città di Lecce) ed alle ore 20,00 (orario aperto a tutti gli altri interessati, previa prenotazione).