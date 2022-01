La salentina Emanuela Paola Vitali eletta componente della Segreteria Nazionale di Confimprese

Dopo un lungo e costante impegno sul territorio al fianco di imprenditori locali e associati arriva per la salentina Emanuela Paola Vitali, Presidente provinciale di Confimprese Salento, un importante riconoscimento.

Nei giorni scorsi, infatti, Confimprese Italia ha nominato la nuova Giunta esecutiva, favorendo un rinnovo generazionale e l’inserimento di una forte presenza femminile all’interno della Segreteria Nazionale.

A rappresentare la Puglia e il Salento sarà proprio Emanuela Paola Vitali alla quale. è stato assegnato l’incarico di componente della Commissione Studi Nazionale dell’Ente Bilaterale EBIL, all’interno del quale Confimprese Italia è componente sindacale costituente per la parte datoriale.

Orgogliosa e felice per l’incarico assegnatole e la fiducia accordatale dalla Confederazione nazionale si impegnerà a rappresentare in sede nazionale e a fare proprie le esigenze e le necessità delle micro, piccole e medie imprese associate di Confimprese Salento.

“Ringrazio il Presidente Guido D’Amico e la Segretaria Generale Antonella Gobbo – commenta – per la fiducia e la stima espressami. Continuerò con entusiasmo a svolgere i miei compiti ed a rappresentare con maggior forza e competenza gli interessi delle Aziende, facendomi portavoce con le Istituzioni e gli Enti preposti delle loro istanze e cercando di essere sempre parte attiva nel presentare proposte risolutive.”

Nella seduta di elezione sono stati confermati, quali Vice Presidenti, Cettina Scaffidi, Giovanni Felice e Fulvio Barion, mentre per i nuovi ingressi si è registrata la nomina di Gianfranco Piazzolla e Pietro Monaco che si aggiungono ai componenti della Segreteria Generale, oltre alla neo eletta Vitali, Antonella Gobbo ed Antonio Ianniello. Nominato anche il Portavoce Luigi Sambucini.

Tanti gli impegni presi durante la prima seduta dei componenti che hanno evidenziato l’esigenza di condividere e promuovere nuove azioni e programmi di rilancio per lo sviluppo dei vari comparti produttivi, e di una presenza maggiore e più incisiva sul territorio al fine di rappresentare nel miglior modo possibile le varie categorie associate, cogliendo tutte le opportunità di crescita e di competitività senza per questo dimenticare tutte le reali difficoltà connesse alla pandemia da Covid-19, ancora in corso, e che negli ultimi due anni ha segnato fortemente e negativamente il tessuto economico nazionale e locale. E proprio partendo da questo dato sono state analizzate non solo le difficoltà riscontrate dalle imprese in quest’ultimo periodo, ma anche le azioni fondamentali sulle quali puntare e da mettere in campo per contrastare il lungo periodo di crisi economica che i diversi settori stanno subendo. Nello specifico rincaro bollette, l’aumento dell’Istat e dell’inflazione tra le priorità emerse.