Puglia tra le 5 regioni più dinamiche per export, al primo semestre 2019 +10,1%

Un dato assolutamente positivo per la Puglia, un segnale che le politiche economiche messe in atto funzionano, e funzionano bene. Secondo i dati Istat, nei primi 6 mesi del 2019 l’export pugliese è salito del 10,1%, un numero niente affatto scontato, che posiziona il Tacco d’Italia tra le prime cinque regioni italiane più dinamiche dei primi mesi dell’anno in corso.

Il valore complessivo stimato per l’export pugliese è di 4.310 milioni di euro e conferma il trend positivo dell’anno scorso. Anche il primo semestre del 2018, infatti, aveva registrato un +9,7% per l’export pugliese. E questo è il terzo anno di fila che la regione registra dati così promettenti.

Meglio della Puglia, Lazio (+26,9%), Molise (+24,6%), Toscana (+17,9%) e Campania (+10,4%) che si dimostrano le regioni più dinamiche nella prima metà del 2019. Segnali negativi, invece, vengono da Calabria (-22,0%), Basilicata (-19,5%) e Sicilia (-17,3%). A livello nazionale, invece, l’aumento complessivo maggiore lo registra il Centro con +17,4%, seguito dal Sud (+2,5%) e dal Nord-est (+1,5%). In negativo, invece, il Nord-ovest (-1,1%) e le Isole con una contrazione dell’export (-11,9%).

Un traguardo importante per la Puglia che conferma la crescita dell’export degli anni passati. “L’esportazione è diventata oramai centrale per il nostro sistema economico e la politica industriale della Regione Puglia spinge su questa istanza che viene dal territorio, che viene dalle imprese”, dichiara Mino Borraccino, Assessore Regionale allo Sviluppo Economico. “Stiamo per mettere in campo un’altra misura importantissima per la internazionalizzazione delle imprese. Con una disponibilità di 30 milioni di euro il nuovo provvedimento, già approvato dal Partenariato economico sociale il 29 luglio scorso, partirà a breve per favorire l’export dei prodotti pugliesi in tutto il mondo”.