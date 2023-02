Impresa, cultura d’azienda e creatività sociale. L’esempio di Fashion Academy

Da Galatina la famiglia Carrozzo ha rivoluzionato la visione della moda e dell’artigianato pugliese, con produzioni di qualità e con un occhio val welfare. Impresa, cultura d’azienda e creatività sociale. Già si parla di modello ‘Fashion Academy‘.

I più grandi brand del mondo della moda si rivolgono all’artigianato pugliese per le loro produzioni. È così che nasce e si rafforza la Fashion Academy Srl, una grande storia di impresa artigiana della famiglia di Alessandra e Roberta Carrozzo, che trent’anni fa da Galatina ha cominciato a muovere i primi passi in Puglia.

La spiccata predisposizione imprenditoriale delle due sorelle, rafforzata da una divisione intelligente delle responsabilità, ha permesso al laboratorio creato in origine dai genitori, di evolversi in una affermata realtà produttiva che impiega ad oggi più di quaranta espertissimi artigiani.

Nel mercato del lusso e dell’eleganza conta tantissimo il prodotto originale, lavorato a mano e la creatività di artigiani esperti. È per questo che AlexanderMcQueen, Valentino, Chanel, Burberry, Alberta Ferretti, Dolce&Gabbana, Hermes e tanti altri brand internazionali del mondo della moda scelgono la Puglia per costruire partnership produttive che esaltino l’artigianato locale.

Offrendo un alto livello qualitativo e flessibilità in termini di quantità, l’azienda è specializzata nello sviluppo e la confezione di collezione donna con un focus particolare su corsetti, abiti da sera e lavorazione in tessuti leggeri.

Questi virtuosi imprenditori-artigiani, hanno saputo conquistare il mondo della moda valorizzando i propri preziosi ed esperti dipendenti, soprattutto in un momento di crisi energetica e inflazione. Ci sono degli strumenti per proteggere il potere d’acquisto dei propri lavoratori e dare così a loro la possibilità di lavorare più sereni: l’azienda della famiglia Carrozzo li ha utilizzati diventando un vero esempio per tutte le aziende pugliesi.

Del resto, il welfare aziendale favorisce la conciliazione tra vita professionale e privata e migliorare il benessere dei propri dipendenti è uno degli obiettivi cardine della Fashion Academy Srl. Un dipendente sereno lavora meglio e può dare di più a un’azienda che si misura col mercato internazionale.