Federaziende ad Expo Salento 2025 con un evento su opportunità e sviluppo per le imprese pugliesi

La coinvolgente cornice di Carmiano, con la sua Piazza del Tempo e il centro storico, si prepara ad accogliere dal 20 al 22 giugno “Expo Salento 2025“, tre giorni di spettacoli, mostre, eventi e cultura che celebreranno le migliori esperienze dell’imprenditoria e le eccellenze artistiche della Puglia. Un appuntamento imperdibile, nato da un’idea di Marcello Quarta e dell’associazione “Salento”, che dopo i successi delle scorse edizioni si rinnova per continuare a promuovere lo sviluppo e la dinamicità del territorio.

Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà ancora una volta Federaziende, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati, che avrà un ruolo di primo piano, partecipando all’evento con un seminario informativo cruciale per il tessuto economico locale.

Un focus su incentivi e opportunità di sviluppo

L’evento di Federaziende, intitolato “Incentivi e opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese e liberi professionisti con uno sguardo particolare alle opportunità per le aziende nell’inclusione lavorativa dei disabili”, si terrà Sabato 21 giugno 2025 alle ore 19.00 presso il Cineteatro Lumiere in Piazza del Tempo a Carmiano.

Il seminario rappresenta una tappa fondamentale nel tour informativo che Federaziende sta portando avanti nel Salento, con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio di Lecce. Sarà un’occasione unica per imprenditori e professionisti per approfondire temi cruciali per la crescita e l’innovazione.

Ad intervenire saranno figure di spicco della Confederazione: il Segretario Generale Nazionale di Federaziende Eleno Mazzotta, il Presidente del CAT Federaziende Lecce Simone Resinato e il Presidente del Cofidi Federaziende Alessandro Miglietta.

Strumenti e agevolazioni per le PMI

Durante l’incontro, verranno illustrate le numerose opportunità per la nascita di nuove imprese in Puglia, insieme agli incentivi destinati a chi intende intensificare i processi produttivi aziendali o ammodernare le proprie attrezzature. Si parlerà in dettaglio di programmi come Nidi, Resto al Sud, MiniPia e MiniPia Turismo, strumenti fondamentali per sostenere l’imprenditoria locale.

Verranno inoltre presentate le opportunità offerte dal Consorzio Fidi Federaziende, ente preposto al rilascio di garanzie per l’accesso al credito. È importante ricordare che Federaziende ha istituito un Centro di Assistenza Tecnica alle PMI, grazie al quale è possibile presentare alla Regione Puglia le domande di agevolazioni per ottenere i contributi riservati alle piccole e medie imprese.

Bonus Assunzioni 2025 e servizi di patronato

Un’ampia sezione del seminario sarà dedicata ai bonus assunzioni 2025, una panoramica completa sulle agevolazioni disponibili per le aziende che assumono. Tra queste, spiccano gli incentivi per:

– Donne

– Maxideduzione

– Giovani con meno di 30 anni

– Ex-studenti o apprendisti con meno di 30 anni

– Giovani con meno di 35 anni

– Disoccupati con più di 50 anni

– Donne vittime di violenza di genere

– Assunzione lavoratori disabili

– Bonus ZES Unica

– Impiego a tempo indeterminato nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

– Percettori di NASpI, lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e percettori di ADI ed SFL.

Per maggiori informazioni su questi incentivi e per l’elaborazione dei cedolini paga, gli uffici di Federaziende sono a disposizione a Carmiano (LE) in Via Leverano 78/B e a Lecce in Viale Marche 23 (tel. 0832-606488).

Infine, l’ultimo intervento verterà su alcuni servizi tipici di Patronato, tra cui l’accompagnamento, l’invalidità civile, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e l’applicazione della Legge 104.