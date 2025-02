Federaziende al fianco delle imprese nella transizione al RENTRI

Il 15 dicembre 2024 è entrato in vigore il RENTRI, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Si tratta di una vera e propria rivoluzione digitale che impatta sulla gestione dei rifiuti di tutte le aziende. Federaziende, consapevole delle sfide che questa transizione comporta, si pone come partner strategico per accompagnare le imprese in questo percorso.

Federaziende soggetto abilitato RENTRI

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riconosciuto in Federaziende i requisiti di rappresentatività e competenza necessari per supportare le aziende nell’adempimento degli obblighi RENTRI. In quanto soggetto abilitato, Federaziende offre un servizio di consulenza e assistenza personalizzata per:

– Iscrizione al RENTRI: supporto nella compilazione della domanda e nella gestione delle pratiche burocratiche;

– Formazione: corsi e-learning gratuiti di alto livello per professionisti e responsabili aziendali;

– Supporto operativo: accesso alla piattaforma RENTRI tramite sub-codici personali per la gestione degli adempimenti;

– Consulenza specialistica: affiancamento per la corretta applicazione della normativa e per la gestione efficiente dei rifiuti.

A chi si rivolge il servizio?

L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per diverse categorie di soggetti, tra cui:

– Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

– Produttori di rifiuti pericolosi;

– Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi;

– Consorzi per il recupero e il riciclaggio di rifiuti;

– Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.

Come accedere al servizio?

Per usufruire dei servizi di Federaziende, è necessario contattare gli uffici al numero 0832.606488. Un team di esperti sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e per individuare la soluzione più adatta alle esigenze specifiche di ogni azienda.

Perché scegliere Federaziende?

– Esperienza e competenza: Federaziende vanta una lunga esperienza nel settore;

– Rappresentatività: Federaziende è un’associazione datoriale riconosciuta a livello nazionale e presente nel CNEL;

– Servizi personalizzati: Federaziende offre un supporto su misura per le esigenze di ogni azienda;

– Formazione di qualità: i corsi e-learning sono tenuti da esperti del settore e forniscono strumenti pratici per la gestione dei rifiuti;

– Supporto costante: Federaziende è al fianco delle aziende per rispondere a dubbi e fornire assistenza in caso di necessità.

‘L’invito – afferma Eleno Mazzotta, Segretario Generale di Federaziende – è proprio quello di non lasciare che la transizione al RENTRI diventi un problema per le aziende che, invece, hanno bisogno di essere affiancate e supportati da esperti’.

‘Occorre affidarsi in passaggi così delicati all’esperienza e alla competenza – sostiene Simona De Lumé, Presidente di Federaziende -. Per questo Federazione accompagna le aziende ad affrontare questa sfida con serenità e sicurezza’.