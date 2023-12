Federaziende, come aiutare le PMI a trovare il proprio posto nel mondo

Quando una piccola e media impresa salentina cerca il suo posto nel mondo, sa di poter contare su Federaziende, la Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei pensionati.

La concorrenza spietata figlia della globalizzazione spinge le aziende ad una necessaria e continua riorganizzazione che deve poter fare affidamento sulle risorse europee, nazionali e regionali per non perdere nessuna occasione di finanziamento. Nella consapevolezza che le risorse devono essere spese con oculatezza, nel rispetto di quei capitani d’impresa che accettano la sfida del cambiamento con onestà e propositività.

Le risorse economiche non mancano, forse mai come in questo preciso momento storico dove oltre al tanto citato Pnrr c’è da affrontare il tema dei nuovi avvisi della programmazione 2021 – 2027 della Regione Puglia.

Servono tuttavia gli esperti in grado di affiancare gli imprenditori, di accompagnarli nella ricerca di fonti di finanziamento e degli strumenti (non solo di carattere economico) più idonei a favorire la crescita e lo sviluppo.

25 anni, un quarto di secolo, tanto è lunga la storia di Federaziende, nata da una costola della Facoltà di Economia e Commercio di UniSalento.

Nei giorni scorsi all’ Hotel Leone di Messapia si è svolto il X Meeting Annuale di Federaziende, patrocinato dalla Camera di Commercio di Lecce, dal Consiglio Regionale della Puglia e dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Lecce.

“La Promozione delle PMI attraverso lo sport, gli incentivi alle imprese ed il rispetto dei principi di legalità’’, questo il titolo del meeting che oltre all’ aspetto più consueto della discussione sugli incentivi messi a disposizione delle piccole e medie imprese si è soffermato sul valore dello sport, veicolo fondamentale per attirare finanziamenti e produrre socialità.

Dopo la relazione della presidente Simona De Lumè e l’analisi dei dati sull’andamento economico locale e regionale effettuata da Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio Economico Aforisma School of Management, si sono succeduti numerosi interventi degli addetti al settore.

Antonietta Corrado, coordinatrice dei Servizi Contabili di Federaziende, ha relazionato sulle misure ‘Resto al Sud’, ‘Credito d’imposta beni strumentali 4.0’ e ‘Credito d’imposta Zes Unica’.

Il Maggiore Agostino Taurino, appartenente al Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, si è soffermato sul ruolo della Gdf nella tutela delle risorse stanziate dal Pnrr.

Tante le autorità presenti, dal Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone agli assessori Alessandro Delli Noci e Sebastiano Leo. Importante anche l’intervento di Mario Vadrucci, presidente della Camera di Commercio di Lecce.

Le conclusioni del X Meeting Annuale di Federaziende sono state affidate al Segretario Generale Nazionale, Eleno Mazzotta, che ha espresso la linea politico-sindacale dell’organizzazione.