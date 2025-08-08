Nasce Federaziende S.F.A., un nuovo modello per la formazione che punta alla sicurezza sul lavoro

Federaziende, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati lancia un’iniziativa ambiziosa su tutto il territorio nazionale: S.F.A. – Struttura Formativa Associata. Questo progetto innovativo mira a rafforzare la collaborazione tra l’organizzazione datoriale, gli enti di formazione locali e il mondo delle imprese, con l’obiettivo primario di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come funziona il progetto S.F.A.

Il cuore di questo progetto è la creazione di un contratto di associazione in partecipazione tra le articolazioni provinciali di Federaziende e gli enti di formazione del territorio. Grazie a questo accordo, gli enti di formazione possono diventare Strutture Formative Associate (S.F.A.) a Federaziende, collaborando attivamente nella realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Questa sinergia non solo eleva la qualità della formazione offerta, ma garantisce anche che tali percorsi siano in linea con le esigenze reali delle imprese e dei lavoratori. L’iniziativa, inoltre, rafforza il ruolo di rappresentanza di Federaziende, consolidando la sua presenza sul territorio.

Le basi normative del progetto

La nascita di Federaziende S.F.A. si fonda su recenti disposizioni legislative e chiarimenti ministeriali.

<Il Nuovo Accordo Stato-Regioni – afferma Eleno Mazzotta, Segretario Generale di Federaziende – ha previsto che le Associazioni Datoriali “comparativamente più rappresentative” a livello nazionale possano erogare attività formative e di aggiornamento. Ciò può avvenire direttamente o tramite “strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione”>.

Il concetto di “diretta emanazione” è stato specificato nel punto 1.3 dell’accordo, che lo definisce come una struttura di proprietà esclusiva o partecipata in modo prevalente dall’associazione datoriale o sindacale.

A supporto di questa interpretazione, un interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 14/2014) ha riconosciuto la validità del contratto di associazione in partecipazione come requisito idoneo a configurare la “diretta emanazione” o la “partecipazione” richiesta. Pertanto, l’adozione di questo tipo di contratto si configura come lo strumento giuridico perfetto per realizzare il progetto S.F.A., rispettando appieno le indicazioni del legislatore.

Un modello vincente per tutti

Questo modello collaborativo rappresenta un vantaggio per tutte le parti coinvolte:

Per gli Enti di formazione: l’associazione a Federaziende garantisce un canale privilegiato per erogare formazione in un settore in continua crescita e regolamentazione.

Per le Imprese: le aziende possono contare su corsi di formazione di alta qualità, certificati e conformi alle normative, erogati da enti selezionati e supportati da un’organizzazione datoriale di riferimento.

Per i Lavoratori: la formazione mirata e aggiornata migliora la loro sicurezza e competenza, contribuendo a creare ambienti di lavoro più sani e produttivi.

<Il progetto Federaziende S.F.A. – conclude in una nota la Presidente di Federaziende, Simona De Lumé – è la dimostrazione di come la cooperazione tra associazioni datoriali, enti di formazione e imprese possa tradursi in un miglioramento concreto della cultura della sicurezza sul lavoro in Italia>.

Info

Per maggiori dettagli, gli uffici di Federaziende sono a disposizione al numero 0832.606488 o alla mail [email protected].