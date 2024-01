La nuova frontiera di Federaziende? È tutta racchiusa nella tessera associativa digitale

L’importanza di una tessera associativa è racchiusa tutta qui, nel sottolineare in maniera forte e duratura il legame solido tra i membri e l’associazione.

Perché le tessere associative sono un elemento chiave nelle organizzazioni di ogni genere, siano esse culturali, sportive, sociali, politiche o sindacali.

La tessera associativa digitale di Federaziende

Con questi principi, dal 1° febbraio 2024 sarà possibile ottenere la Tessera Associativa Federaziende 2024 in formato digitale. La tessera attesterà l’adesione alla Confederazione, ma potrà essere contestualmente utilizzata per firmare in formato elettronico i documenti e per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.

È proprio vero: una tessera associativa è qualcosa di più di un piccolo pezzo di plastica o di carta e non rappresenta solo un simbolo di appartenenza, ma è il fondamento stesso di una connessione più profonda tra i membri e l’associazione. A maggior ragione nella sua versione immateriale e digitale come quella che Federaziende propone ai suoi associati.

Innanzitutto, la tessera associativa funge da distintivo, identificando chiaramente un ‘individuo’ come ‘membro’ a tutti gli effetti. Questo piccolo gesto visivo contribuisce a creare un senso di appartenenza e identità tra i membri, rendendo più forte il legame con l’associazione. Quando si esibisce la tessera, si sta comunicando al mondo esterno non solo l’adesione formale, ma anche un impegno personale e un supporto attivo.

Un altro aspetto cruciale è la funzione pratica della tessera associativa. Spesso, essa apre le porte a una serie di vantaggi e privilegi riservati ai membri, come l’accesso a eventi esclusivi, sconti speciali o la partecipazione a programmi dedicati. Questi incentivi tangibili motivano i membri a mantenere la loro adesione, rafforzando così la base dell’associazione e contribuendo alla sua sostenibilità nel lungo termine.

Grazie alla nuova tessera ideata da Federaziende, la confederazione maggiormente rappresentativa del Salento, gli imprenditori potranno ad esempio accedere alla propria area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e scaricare tutte le dichiarazioni dei redditi presentate nei vari anni, oppure le dichiarazioni Iva, le Lipe, le dichiarazione Irap, i vari versamenti F24 eseguiti. Sarà possibile altresì stampare le visure catastali degli immobili di propria proprietà e si potranno verificare le proprie cartelle esattoriali presenti in anagrafe tributaria e presentare istanza di rateizzazione evitando lunghe file. Si potranno visualizzare e stampare certificati presenti nell’Archivio del Proprio Comune quali il certificato di residenza o lo stato di famiglia solo per fare alcuni esempi.

Le Piccole e Medie Imprese potranno utilizzare tale strumento digitale per iscriversi alla Camera di Commercio o per presentare la variazione dei propri dati allo stesso ente ed ancora stampare la propria visura camerale o il bilancio depositato.

L’aspetto sociale della tessera associativa è altrettanto significativo. Essa crea un senso di comunità, stimolando l’interazione tra i membri. Attraverso incontri, eventi e attività organizzate dall’associazione, si promuove la formazione di legami personali e la condivisione di interessi comuni. Questo senso di appartenenza può contribuire a un ambient più accogliente e collaborativo, migliorando l’esperienza complessiva dei membri.

La tessera associativa è un veicolo per la diffusione della mission e dei valori dell’associazione. Essa rappresenta un impegno reciproco tra l’individuo e l’organizzazione, sottolineando l’importanza di sostenere la causa o gli obiettivi condivisi. In questo modo, la tessera diventa uno strumento di comunicazione visiva potente, veicolando il messaggio dell’associazione oltre i confini delle sue mura.

La tessera associativa è un simbolo tangibile di un legame più profondo tra gli individui e l’organizzazione. Attraverso la sua funzione di identificazione, vantaggi pratici, gestione efficiente, stimolo sociale e veicolo di valori condivisi, la tessera associativa contribuisce a costruire e consolidare la vitalità di qualsiasi associazione.

Dove chiedere la tessera associativa di Federaziende

Va, infine, ricordato che gli imprenditori potranno ottenere la tessera presso tutte le articolazioni territoriali di Federaziende e negli studi dei dottori commercialisti, degli avvocati, dei consulenti del lavoro e dei tributaristi convenzionati. Basterà munirsi di un lettore smart card e collegarlo al proprio pc.

Info

Per ulteriori informazioni contattare la sede centrale di Federaziende allo 0832.606488 o inviare una e-mail a [email protected].