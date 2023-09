Semplificazione a portata di cittadino, i nuovi servizi di Federaziende

Quando l’innovazione tecnologica non è fine a se stessa ma si mette a disposizione dei cittadini per alleviare o facilitare le loro incombenze si raggiunge un importante obiettivo sociale. È con questo obiettivo che la società di servizi di Federaziende, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori autonomi e dei Pensionati ha sottoscritto un contratto di partenship con SempliCert Srls e un contratto di convenzionamento con Buffetti Finance SpA. Di sicuro un modo per ampliare i servizi offerti ai cittadini e agli associati dell’organizzazione datoriale ma anche una leva per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

A partire da lunedì 25 settembre 2023, presso gli uffici di Federaziende si potranno pagare gli F24 semplificati, il bollo auto, i MAV/RAV derivanti da rateizzazione emessi dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione, i bollettini freccia (sempre più utilizzati da diverse casse edili nazionali per pagare le somme loro dovute). Non solo, sarà possibile infatti, anche effettuare i versamenti Pago PA o saldare le bollette delle utenze dell’acqua, della luce, del gas e della telefonia.

Del resto, tutelare gli interessi economici degli associati, dare loro un’importante rappresentatività, fornire servizi semplificati ai cittadini e alle imprese è la mission del Segretario Generale della Confederazione Eleno Mazzotta e della Presidente Simona De Lumè.

‘Per la prima volta i contribuenti – affermano in una nota da Federaziende – dopo aver redatto la loro dichiarazione dei redditi con il supporto degli operatori o dopo aver ricevuto il versamento Imu da pagare o ancora aver ottenuto la rateizzazione delle cartelle esattoriali pendenti, potranno versare le somme dovute all’Erario, agli Enti locali e all’Inps direttamente dagli uffici della Confederazione purché muniti di bancomat. Il tutto con un’unica tariffa di 2,00 euro per ogni singola operazione ed evitando lunghe file presso gli uffici postali’.

Federaziende è anche Local Registration Authority della Namirial SpA e quindi soggetto abilitato al rilascio di Spid, Pec, Smart-Card con valore di firma digitale e token.

