Scontrino elettronico: ecco come emetterlo grazie a Gestisco Italia

Lo scontrino elettronico è l’ennesimo cambiamento previsto dal decreto legge che aveva deciso di introdurre la fatturazione elettronica. Quando si parla di quest’ultima ci si riferisce a un sistema molto ampio di cambiamenti che ha obbligato tutti i possessori di partita IVA, fatto salvo alcune eccezioni espressamente previste, di emettere fatture in formato elettronico.

Si è appunto partiti dalle fatture, ma ad oggi è stato introdotto anche lo scontrino elettronico e i corrispettivi telematici. Cambiamenti che non solo hanno il compito di contrastare l’evasione fiscale ma anche di semplificare il lavoro grazie alla sua digitalizzazione.

Gestisco Italia ha preso alla lettera il compito di semplificare i processi aziendali e ad oggi ha lanciato un nuovo plugin per emettere scontrini elettronici senza registratore di cassa.

Scontrino elettronico: cos’è

Se con la fattura elettronica si è già imparato a fare i conti ormai, ora abbiamo lo scontrino elettronico a ricordare ai professionisti quanto sia importante scegliere dei collaboratori validi per rendere il lavoro molto più semplice.

A livello formale lo scontrino elettronico è in tutto e per tutto uguale al classico scontrino fiscale a cui si era abituati fino a non molti mesi fa. Lo scontrino elettronico ha infatti degli elementi essenziali che sono:

intestazione dell’esercizio emittente;

sede legale;

partita IVA; à

codice prodotti;

descrizione prodotti;

quantità;

aliquota IVA;

prezzo singolo di ogni prodotto;

totale da pagare;

importo IVA;

data e ora di emissione;

Numero progressivo.

Lo scontrino in formato elettronico insieme ai corrispettivi telematici, sono obbligatori per tutte quelle attività che svolgono servizio di vendita al dettaglio. Si tratta in sostanza di un cambiamento già previsto nel momento in cui è stata introdotto il sistema di fatturazione elettronica.

Registratore di cassa per scontrino elettronico si o no?!

Quindi come detto in precedenza, lo scontrino in formato elettronico e i corrispettivi telematici erano già previsti dalla stessa legge che ha fatto conoscere la fattura in formato elettronico ai professionisti. Inizialmente era stato pensato di imporre lo scontrino elettronico solo alle attività che superano i 400.000 euro di fatturato annuale, salvo poi estendere l’obbligo a tutti.

L’ipotesi che si era paventata era quella di dover acquistare un nuovo registratore di cassa per l’emissione dello scontrino in formato elettronico. L’alternativa era utilizzare il portale dell’Agenzia delle Entrate, noto per il suo non essere particolarmente semplice da utilizzare.

In tale marasma si è inserita la realtà di Gestisco Italia e di Fattura Pro, la quale dava possibilità di emissione dei documenti in formato elettronico attraverso una piattaforma con abbonamento mensile che non richiede l’installazione di nessun file sul pc.

Ad oggi è dunque possibile affermare che grazie a Gestisco Italia non vi è alcun bisogno di avere un nuovo registratore di cassa per l’emissione degli scontrini elettronico, è sufficiente un dispositivo con connessione internet, che sia esso un pc, uno smartphone oppure un tablet, questo non ha importanza.

Gestisco Italia e il suo nuovo plugin

La mission aziendale che Gestisco Italia si è dato è quella di rendere il lavoro delle aziende estremamente semplice. L’innovazione è alla base del lavoro di Gestisco Italia che altro non vuole se non fornire alle aziende delle soluzioni su misura.

Nulla di più semplice insomma. I sistemi pensati da Gestisco Italia sono pensati per essere integrati all’interno dei sistemi aziendali senza andare ad alterare gli equilibri, come se nulla di nuovo fosse successo, mentre tutto cambia.

L’instancabile lavoro del team di Gestisco Italia ha portato al lancio di un nuovo plugin di WordPress il quale permette l’emissione di scontrino elettronico semplicemente attraverso la piattaforma Woocommerce, tanto per rendere tutto molto più semplice.

Gestisco Italia coopera con le aziende che decidono di affidarsi ai suoi servizi, offre loro le migliori soluzioni, semplici da utilizzare e in grado di snellire il lavoro. Grazie a questi sistemi le aziende hanno potuto far pace con lo scontrino elettronico. Il lavoro è stato estremamente semplice salvaguardando la sicurezza informatica e offrendo una sezione dedicata a commercialisti e revisori contabili che in pochi passi sono all’interno della contabilità dei loro assistiti snellendo non di poco il lavoro di ogni azienda.