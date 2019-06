Associazioni, sindacati e ordini professionali uniti per la 275. Oggi un confronto alla Camera di Commercio

Erano presenti tra gli altri gli europarlamentari Raffaele Fitto e Andrea Caroppo; gli assessori regionali Loredana Capone e Giovanni Giannini; l’ex Deputato Federico Massa; i Consiglieri regionali Cristian Casili ed Erio Congedo e il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, all’incontro organizzato nella mattinata di oggi, presso la Camera di Commercio di Lecce, da venti organizzazioni, tra associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali per discutere una questione importante per l’economia e la sicurezza salentine.

Parliamo ovviamente della Strada Statale 275 Maglie-Leuca che è, senza ombra di dubbio, un’opera prioritaria necessaria per reali bisogni di crescita della Puglia e del Salento.

Un’arteria stradale fondamentale innanzitutto per preservare la vita di chi la percorre e poi per consentire di rilanciare l’economia, favorire la competitività, incrementare la produttività del Sud Salento, tutelare l’ambiente dall’inquinamento atmosferico, promuovere la sicurezza del traffico.

Purtroppo sono 18 anni che tra ricorsi, proteste e altro tutto rimane fermo ed è per questi motivi che oggi, presso l’ente di “Viale Gallipoli” si è svolto questo confronto per chiedere a gran voce che i lavori vengano, una volta per tutte, sbloccati e si proceda spediti verso la costruzione di questa opera infrastrutturale.

Scopo della riunione, altresì, l’elaborazione di una strategia comune a tutti. Tra le proposte messe sul tavolo di confronto anche un commissariamento per quel che riguarda la la fase di definizione del progetto e la sua autorizzazione, almeno nel tratto che va da Montesano a Leuca, quello che ancora incontra i maggiori ostacoli e per il quale si attende il parere dei due Comuni di Specchia e Miggiano.