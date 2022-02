Trading online: sempre più gettonati gli investimenti in CFD

Il trading CFD si è affermato come una delle modalità d’investimento preferite in ambito retail, grazie ai numerosi vantaggi offerti nei confronti dei trader privati, soprattutto dei piccoli investitori e di chi dispone di un capitale ridotto per investire. Attraverso i CFD, infatti, è possibile speculare sull’andamento dei prezzi di varie tipologie di asset, tra cui azioni, valute Forex, indici, criptovalute e materie prime.

Oggi per investire online con i CFD basta aprire un conto d’investimento presso un broker regolamentato, per iniziare a fare pratica con un conto demo e successivamente cominciare a investire sui mercati finanziari in modo autonomo. Il trading CFD garantisce un’elevata accessibilità e una soluzione d’investimento semplice e intuitiva, tuttavia è essenziale informarsi bene per investire in maniera consapevole e cosciente dei rischi e delle opportunità di questa opzione.

Come funziona il trading CFD

Per capire come funziona un CFD una spiegazione semplice viene proposta dai professionisti di Tradingonline.com, sito web autorevole sul trading e gli investimenti online. Come riportato dagli esperti del portale, un CFD è un contratto per differenza, uno strumento finanziario di tipo derivato costruito su un sottostante, un asset come un’azione, una coppia Forex o una materia prima come il petrolio.

La natura del CFD permette all’investitore di investire su un asset senza acquistarlo realmente, in quanto l’investimento si basa sull’acquisto di un prodotto derivato il cui prezzo replica la quotazione del sottostante. Se ad esempio si compra un CFD sulle azioni Tesla, il prodotto derivato segue l’andamento del prezzo del titolo dell’azienda statunitense, rispecchiandone eventuali aumenti di valore e contrazioni del prezzo.

In questo modo è possibile aprire posizioni di tipo long, nel caso in cui si pensi che il valore del sottostante possa crescere, oppure short per investire sul ribasso del prezzo dell’asset di riferimento del CFD. Con il trading CFD è possibile usare anche la leva finanziaria, uno strumento che consente di aumentare la portata dei propri investimenti senza incrementare il capitale iniziale investito, da utilizzare con prudenza poiché comporta anche perdite superiori in caso di errore nella valutazione dell’investimento.

Ogni operazione con i CFD prevede il pagamento di uno spread, un differenziale tra il prezzo bid e ask applicato direttamente dal broker, mentre in alcune circostanze viene richiesta anche una commissione in base al numero di contratti eseguiti. La durata dell’investimento nel trading CFD è piuttosto versatile, sebbene si tratti di operazioni che prediligono il breve termine, con la possibilità di aprire e chiudere una posizione in pochi minuti, oppure mantenerla per tutta la giornata o anche oltre pagando i costi di overnight.

Come fare trading CFD in modo efficace

Prima di iniziare a fare trading CFD è importante fare pratica con un demo e studiare le basi del trading speculativo, per acquisire le conoscenze fondamentali con le quali investire in modo efficiente sui mercati. In particolare, questo tipo di attività finanziaria richiede la padronanza dell’analisi tecnica, per essere in grado di studiare l’andamento dei prezzi degli asset mediante grafici e indicatori avanzati.

In questo modo si possono studiare i movimenti storici dei prezzi in maniera approfondita, per individuare trend, pattern e opportunità allo scopo di determinare quando, come e dove investire. Inoltre l’analisi tecnica aiuta a gestire meglio il rischio, identificando le modalità corrette per l’impostazione degli ordini automatici. Si tratta degli strumenti di stop loss e take profit, con i quali è possibile liquidare una posizione quando il prezzo del sottostante supera uno specifico livello minimo e massimo.

Per investire con il trading CFD bisogna anche apprendere come creare una strategia operativa efficace, integrando l’analisi tecnica con quella fondamentale per migliorare la propria capacità di pianificazione degli investimenti. Queste competenze richiedono tempo e studio, due requisiti indispensabili per imparare bene come funzionano i CFD e in che modo sfruttarli per investire online, proteggendo sempre il capitale in maniera adeguata e adottando un profilo di rischio adatto al proprio livello e alle competenze maturate in ambito finanziario.