Come iniziare a investire nel 2021

Investire nei mercati finanziari potrebbe sembrare una delle parti più spaventose della gestione delle proprie finanze, ma è anche potenzialmente la più gratificante. I principali cali del mercato, come quelli causati dalle preoccupazioni per il COVID-19 e per tutto ciò che ne deriva, senza contare la nuova crisi del mercato immobiliare, possono essere spaventosi e guardare i tuoi investimenti ridursi non è divertente. Nonostante questi timori, investire nei mercati finanziari è una delle cose migliori che gli americani di qualsiasi età possano fare per mettersi sulla strada del benessere finanziario. Investire ti aiuta a costruire un futuro più sicuro. Oggi un numero sempre crescente di utenti inizia a investire attraverso le nuove trading app che ci propongono chiavi di lettura e metodi di investimento alternativi, ma comunque affidabili ed efficaci.

Ecco come iniziare a investire e godersi i rendimenti che possono costruirti un futuro migliore.

Perché investire è così importante

Investire è il modo più efficace con cui gli americani possono costruire la loro ricchezza e risparmiare per obiettivi a lungo termine come la pensione. O pagare l’università. O comprare una casa. E la lista continua.Prima inizi a investire, prima puoi trarre vantaggio dai guadagni composti, consentendo ai soldi che metti sul tuo conto di crescere più rapidamente nel tempo. I tuoi soldi fanno guadagnare soldi, senza che tu faccia nulla. Stai cercando che i tuoi investimenti crescano abbastanza da non solo tenere il passo con l’inflazione, ma addirittura superarla, per garantire la tua futura sicurezza finanziaria. Se i tuoi guadagni superano l’inflazione, aumenterai il tuo potere d’acquisto nel tempo.

Cinque cose che puoi fare per iniziare a investire

Esamina i conti pensionistici

Per molte persone, il miglior punto di partenza è il tuo piano pensionistico sponsorizzato dal datore di lavoro, probabilmente un 401 (k), offerto attraverso il pacchetto di benefici del tuo datore di lavoro. In un piano 401 (k), il denaro che contribuisci con ogni busta paga crescerà esentasse fino a quando non inizierai i prelievi al raggiungimento dell’età pensionabile. Molti datori di lavoro offrono persino contributi corrispondenti fino a una certa percentuale per i dipendenti che partecipano ai loro piani sponsorizzati.

Questi piani hanno anche altri vantaggi, a seconda del tipo di piano 401 (k) scelto:

Un tradizionale 401(k) ti consente di detrarre i tuoi contributi dalla busta paga in modo da non pagare le tasse oggi, solo quando ritirerai i soldi in seguito.

Un Roth 401(k) ti permette di prelevare i tuoi soldi esentasse – dopo anni di guadagni – ma devi pagare le tasse sui contributi. Indipendentemente dall’opzione scelta, ecco tutti i dettagli sui piani 401(k).Per il 2020 e il 2021, il limite di contribuzione è fissato a $ 19.500 per i conti 401 (k) (prima della corrispondenza del datore di lavoro) e $ 6.000 per un’IRA.

Utilizzare fondi di investimento per ridurre il rischio

La tolleranza al rischio è una delle prime cose che dovresti considerare quando inizi a investire. Quando i mercati declinano come hanno fatto durante la crisi del coronavirus, molti investitori fuggono. Ma gli investitori a lungo termine vedono spesso tali flessioni come un’opportunità per acquistare azioni a un prezzo scontato. Gli investitori che sono in grado di resistere a tali flessioni possono godere del rendimento medio annuo del mercato – circa il 10% storicamente. Ma devi essere in grado di rimanere sul mercato quando le cose si fanno difficili. Alcune persone vogliono un punteggio veloce nel mercato azionario senza subire alcun svantaggio, ma il mercato semplicemente non funziona così. Devi sopportare periodi bassi per goderti i guadagni.

Per ridurre il rischio come investitore a lungo termine, tutto si riduce alla diversificazione. Puoi essere più aggressivo nella tua allocazione ad azioni e obbligazioni quando sei giovane e la tua data di ritiro è lontana. Man mano che ti avvicini alla pensione o alla data in cui stai cercando di prelevare dai tuoi conti, inizia a ridurre il rischio. La tua diversificazione dovrebbe diventare più conservativa nel tempo in modo da non rischiare grandi perdite in una flessione del mercato.Gli investitori possono ottenere un portafoglio diversificato in modo rapido e semplice con un fondo indicizzato. Invece di cercare di selezionare attivamente le azioni, un fondo indicizzato possiede passivamente tutte le azioni di un indice.