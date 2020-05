“Fateci guadagnare il pane con il nostro lavoro”, il Gruppo SOS Galatina scende in piazza

Commercianti, Artigiani, Professionisti, liberi cittadini, che hanno costituito il Gruppo SOS Galatina, insieme ad altre Partite Iva della provincia di Lecce e non, hanno organizzato per la mattinata di domani, lunedì 18 maggio, in piazza San Pietro a Galatina una manifestazione con la quale rivendicheranno l’assenza di un sostegno concreto all’economia, tanto declamato in tutte le conferenze stampa, dal Governo.

Secondo il sodalizio, infatti, di tutte le proposte fatte poco o nulla è giunto alle aziende e alle famiglie. Pertanto lo scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare le istituzioni nazionali e regionali su una serie di problematiche conseguenti alla crisi causata dalla pandemia.

“Noi Partite Iva, per una questione di sicurezza sanitaria, abbiamo fatto il nostro dovere, rispettando lo Stato, chiudendo le nostre attività dalla sera alla mattina, con enormi perdite e con nessuna certezza per il futuro. Il Governo invece, in tutta risposta ci sta mancando di rispetto”, affermano i componenti dell’associazione.

In questo momento storico chiediamo di essere messi nelle condizioni di tornare alla normalità, con risposte reali e d’impatto immediato, con meno poesia e più fatti.

Oggetto dell’iniziativa sarà quello di portare all’attenzione progetti che riducano i costi delle attività, risposte che non si perdano nei meccanismi della burocrazia, – vedasi finanziamenti bancari – in sostanza, si chiede agli enti facenti parte dello Stato che siano di supporto e non di contrasto alla ripartenza.

Chiediamo – concludono dell’associazione – la possibilità di guadagnare il pane con il nostro lavoro”.

La manifestazione si svolgerà, rispettando le regole concordate con la Questura, dalle ore 08:30 alle ore 20:30 con la presenza in piazza di una sedia contrassegnata dal nome delle attività che hanno confermato la loro adesione.

Alla manifestazione prenderanno parte, altresì, il Gruppo Partite Iva Nazionali; l’Unione Nazionale Feste e Sagre Italia e altre ancora.