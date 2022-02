Mario Vadrucci eletto nuovo Presidente della Camera di Commercio di Lecce

È Mario Vadrucci il nuovo Presidente della Camera di Commercio di Lecce. Il Consiglio camerale, nella seduta di insediamento, svolta oggi, lo ha eletto per acclamazione.

La riunione, presieduta come da regolamento dal componente più anziano Luigi Sansò, è stata aperta dall’intervento del Presidente e Commissario straordinario uscente, Vincenzo Benisi, che ha ringraziato la struttura camerale ed in particolare il Segretario Generale Francesco De Giorgio per averlo coadiuvato nello svolgimento degli impegni istituzionali dell’ultimo biennio e ha rivolto un messaggio di augurio ai componenti della nuova assise di cui continuerà a far parte in qualità di consigliere.

Subito dopo, all’unanimità, si è passati all’elezione di Vadrucci che guiderà l’ente di Viale Gallipoli per il prossimo quinquennio.

Mario Vadrucci

65 anni, è nato e vive a Nociglia, espressione storica di Confartigianato e, dal 2014, ricopre l’incarico di Direttore generale di dell’Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l’Artigianato.

Ha fatto parte della precedente Giunta camerale e vanta una lunga e significativa esperienza professionale e di rappresentanza negli ambiti istituzionali provinciali e regionali. Ha fatto parte del Consiglio regionale della Puglia per due consiliature, Presidente del Comitato Regionale di Artigiancassa, Presidente dell’Ente Bilaterale Regionale Puglia, componente del Consiglio d’Amministrazione della Fiera del Levante di Bari nel periodo 2000 – 2005 e componente della Cassa Edile e Scuola Edile della provincia di Lecce.

“Siamo pronti ad intraprendere il nuovo percorso, facendo tesoro delle esperienze precedenti e mettendo a frutto le competenze che questo nuovo Consiglio camerale esprime”, ha dichiarato al termine della sua elezione

“C’è forte volontà di dare supporto allo sviluppo del nostro sistema economico, soprattutto in questa delicata fase di ripartenza, in cui si rende indispensabile elaborare e attuare strategie trasversali di rilancio economico post pandemia; c’è condivisione di intenti e di obiettivi e questo sarà certamente uno dei punti di forza, su cui faremo leva per far crescere la Camera di Commercio di Lecce nel suo essere punto di riferimento strategico, interlocutore autorevole ed amministrazione aperta, efficiente ed innovativa”.