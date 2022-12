Incentivi alle imprese, formazione, internazionalizzazione e digitalizzazione. Tutto pronto per il IX Meeting Annuale di Federaziende

Incentivi, formazione, internazionalizzazione e digitalizzazione delle aziende, cultura di impresa e sviluppo condiviso. Saranno questi temi di strategica e stringente attualità al centro dell’edizione numero 9 del Meeting Annuale di Federaziende, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati. L’evento si svolgerà giovedì 15 Dicembre, alle ore 17.30 presso l’Hotel & Conference Leone di Messapia. Si tratta di una kermesse molto attesa non solo dagli addetti ai lavori ma anche da tutto il sistema produttivo salentino che coglie l’occasione per tirare un bilancio del tempo trascorso e stilare nuovi progetti per il futuro.

La manifestazione è patrocinata dalla Camera di Commercio di Lecce, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia e dall’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Organizzazione dei lavori

I lavori del meeting saranno aperti dal Presidente Nazionale di Federaziende, Simona De Lumè.

Seguiranno i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Loredana Capone, del Presidente Onorario E.Bi.N. (Ente Bilaterale Nazionale), Gennaro Capoccia e del Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Marco De Franco.

L’ampio parterre di relatori sarà preceduto dall’intervento di Alessandro Miglietta, già Presidente del Consiglio di Amministrazione di Federaziende CoFidi Soc. Coop. a cui è affidato il compito di illustrare le misure agevolative attualmente esistenti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per l’apertura di nuove imprese e per l’ampliamento di attività già esistenti.

Seguirà la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, che illustrerà le nuove misure in programmazione previste dall’Ente Regione per il 2023 e per gli anni successivi.

Spetterà all’Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo relazionare sulle misure già esistenti ed in programmazione a livello regionale nel settore della Formazione.

Quindi sarà la volta prima di Angelo Bramato, Responsabile dell’Ufficio Formazione Federaziende Nazionale, che illustrerà le opportunità riservate alle imprese dalla Formazione 4.0 e dal Fondo Nuove competenze, e poi di Angelo Vincenti, già Dirigente Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Lecce, che si soffermerà sul ruolo, le funzioni e i servizi offerti dai Punti Impresa Digitale e sulle modalità tecnico-operative per poter usufruire di questi servizi con un’attenta analisi dei punti di forza e di debolezza.

Sono previsti anche gli interventi di Carlo Barone, esperto di internazionalizzazione e di Mino Borraccino, consigliere del Presidente della Regione Puglia.

Il Coordinamento dell’evento è affidato a Simone Resinato, responsabile del Centro Assistenza Tecnica Federaziende Lecce, mentre le conclusioni spetteranno a Eleno Mazzotta, Segretario Generale Nazionale di Federaziende.